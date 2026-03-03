Этот пирог готовится быстро, а вкус получается насыщенным за счет карамелизированных бананов и какао, сообщает ютуб Хозяйка. Вы будете готовить его каждый день!
Интересно Одесские блинчики – это шедевр: аутентичный рецепт, который стоит попробовать каждому
Как приготовить пирог с бананами?
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 25 граммов сливочного масла;
– 2 столовые ложки сахара;
– 3 банана;
– 130 граммов муки;
– 10 граммов какао;
– 1 пакетик порошка для печенья;
– 50 граммов сахара;
– щепотка соли;
– 1 яйцо;
– 100 миллилитров молока;
– 150 миллилитров растительного масла.
Делаем вкусный пирог на сковороде: видео
Приготовление:
- На сковороде растопите сливочное масло, всыпьте 2 столовые ложки сахара и дайте ему карамелизироваться. Выключите нагрев, выложите бананы, разрезанные вдоль, и оставьте остыть.
- Отдельно смешайте муку, какао, 50 граммов сахара, порошок для печенья и щепотку соли, добавьте яйцо, влейте теплое молоко и масло и перемешайте до однородности.
- Вылейте тесто на бананы, накройте крышкой и выпекайте на тихом огне 20 минут, затем осторожно переверните пирог и допекайте еще 5 минут.
Как еще можно использовать черные бананы?
Можно превратить их в пюре, сообщает Bhg. Размять вилкой – и имеете натуральный подсластитель без лишних слов. Это пюре идет в тесто для блинов, оладий, кексов, печенья, вафель – вместо части сахара и даже части жира, потому что банан дает влажность.
Также черные бананы идеальны для домашнего мороженого: взбить с йогуртом или молоком, бросили горсть ягод или орехов – и в морозилку.
Из банана также можно сделать соус к каше или сырникам: на сковородке разогреть немного масла, положить банановое пюре, добавили щепотку соли, каплю лимонного сока – и получили густую карамельную подливу.
Если бананы уже совсем мягкие – нарежьте кружочками, заморозьте, сложите в пакет – замечательный запас для быстрых десертов и напитков.
Какие рецепты попробовать?
Любимые оладьи можно приготовить за считанные минуты.
А этот секрет сделает вашу выпечку просто невероятно красивой.