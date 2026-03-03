Цей пиріг готується швидко, а смак виходить насиченим внаслідок карамелізованих бананів і какао, повідомляє ютуб Ґаздиня. Ви будете готувати його щодня!

Як приготувати пиріг з бананами?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 25 грамів вершкового масла;

– 2 столові ложки цукру;

– 3 банани;

– 130 грамів борошна;

– 10 грамів какао;

– 1 пакетик порошку до печива;

– 50 грамів цукру;

– дрібка солі;

– 1 яйце;

– 100 мілілітрів молока;

– 150 мілілітрів олії.

Робимо смачний пиріг на пательні: відео

Приготування:

На сковорідці розтопіть вершкове масло, всипте 2 столові ложки цукру й дайте йому карамелізуватися. Вимкніть нагрів, викладіть банани, розрізані вздовж, і залиште охолонути. Окремо змішайте борошно, какао, 50 грамів цукру, порошок до печива та дрібку солі, додайте яйце, влийте тепле молоко й олію та перемішайте до однорідності. Вилийте тісто на банани, накрийте кришкою й випікайте на тихому вогні 20 хвилин, потім обережно переверніть пиріг і допікайте ще 5 хвилин.

Як ще можна використати чорні банани?

Можна перетворити їх на пюре, повідомляє Bhg. Розім’яти виделкою – і маєте натуральний підсолоджувач без зайвих слів. Це пюре йде в тісто для млинців, оладок, кексів, печива, вафель – замість частини цукру і навіть частини жиру, бо банан дає вологість.

Також чорні банани ідеальні для домашнього морозива: збити з йогуртом або молоком, кинули жменю ягід чи горіхів – і в морозилку.

З банана також можна зробити соус до каші або сирників: на сковорідці розігріти трохи масла, покласти бананове пюре, додали дрібку солі, краплю лимонного соку – і отримали густу карамельну підливу.

Якщо банани вже зовсім м’які – наріжте кружальцями, заморозьте, складіть у пакет – чудовий запас для швидких десертів та напоїв.

