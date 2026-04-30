Каждый украинский регион имеет свой рецепт приготовления картопляников. Кто-то добавляет в основу пассерованный лук, а кто-то – секретные специи или начинку. "Визитка" Ровенщины – грибная подливка, в сочетании с которой картопляники превращаются в произведение кулинарного искусства, рассказывает портал Shuba.
Как приготовить ровенские картопляники?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
картофельники:
– 800 граммов картофеля;
– 160 граммов муки;
– 1 яйцо;
– 80 миллилитров подсолнечного масла;
поливка:
– 150 граммов сушеных белых грибов;
– 50 граммов муки;
– 100 граммов сметаны;
– 150 миллилитров воды;
– 150 миллилитров молока;
– соль и перец по вкусу;
– 2 лавровых листа.
Легко, бюджетно и очень вкусно / Фото "Господинька"
Приготовление:
- Сначала отварите очищенный картофель в течение 30 минут, после чего тщательно разомните его в пюре и дайте полностью остыть.
- К картофельной массе добавьте яйцо, муку, соль и перец, замесив мягкое тесто, из которого сформируйте небольшие овальные котлеты и обжарьте их на раскаленном масле до появления золотистой корочки с обеих сторон.
- Параллельно подготовьте ароматную поливку: промойте сушеные грибы кипятком, после чего варите их в небольшом количестве воды около 20 минут.
- Отдельно соедините муку с холодным молоком до однородности, добавьте сметану со специями и осторожно влейте эту смесь в грибной отвар.
- Постоянно помешивая соус, чтобы избежать комочков, положите лавровый лист и варите на медленном огне еще 20 – 25 минут до загустения.
Могут ли испортиться сушеные белые грибы?
При правильном хранении сушеные грибы могут храниться годами. Единственная опасность – нарушение правил и попадание в них влаги, рассказывает WP Kuchnia.
Как только грибы начинают портиться, то появляется характерный запах. Именно поэтому важно время от времени открывать контейнер и проверять, не изменился ли аромат или внешний вид грибов.
Что еще вкусного приготовить?
Если вы любите блюда из картофеля, то вам точно стоит попробовать эти котлеты. В них нет ни грамма мяса, однако это совершенно не влияет на восторг, который дарит их потребление.
В дополнение панировочные сухари помогут сделать золотистую хрустящую корочку. Если же этого ингредиента нет, то замечательную корочку дадут овсяные хлопья или измельченные крекеры.