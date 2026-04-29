Жарка – это финальный этап приготовления драников, ошибка во время которого сведет на нет все усилия. Чего важно избегать – рассказывает "Любимовская кухня".

На каком огне правильно жарить драники?

Хрустящая корочка – это то, за что все так любят деруны. Однако в погоне за ней их часто жарят на большом огне. В результате снаружи они получаются пережаренными, а внутри – сырыми.

Идеальный результат

Драники нужно жарить только на среднем огне, по 3 – 4 минуты с каждой стороны. Если вы переживаете, что они не прожарятся, то просто сделайте картофельные блины тоньше.

Перші переможці вже отримали свої призи від Руни! А ви ще не долучились? У матеріалах рубрики Смачно 24 знаходьте 5 клікабельних баночок соусу і беріть участь у розіграші призів від бренду. А 6 травня можна забрати головний приз – мультипіч Tefal.

Как приготовить деруны?

Главный секрет знаем – давайте готовить. Легче всего это будет сделать по простому рецепту портала Pysznosci.

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм картофеля;

– 1 – 2 яйца;

– 3 – 4 столовые ложки муки;

– 1 столовая ложка сливок для кремовости;

– соль и перец по вкусу;

– лук (по желанию);

– масло для жарки.

Приготовление:

Очистите картофель и натрите его на мелкой терке или измельчите с помощью кухонного комбайна. Оставьте массу на 5 минут, не перемешивая, после чего осторожно слейте жидкость, что отделилась. Добавьте к картофелю яйцо, муку, измельченный лук и, по желанию, немного сливок для более нежной консистенции. Тщательно вымешайте тесто, приправив его солью и молотым перцем. На хорошо разогретую сковороду с маслом выкладывайте небольшие порции массы, формируя тонкие блины, и жарьте их до появления аппетитной золотистой корочки с обеих сторон. Готовое блюдо на несколько минут переложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от излишков жира перед подачей.

Какой секрет о драниках стоит знать?

Если вы хотите получить действительно невероятный результат, то можно отказаться от использования яиц. Лучше сработает кукурузная мука – так текстура получится более нежной.

А еще стоит правильно выбирать картофель. Он должен быть крахмалистым, чтобы не впитывал масло и обеспечил тот самый хруст.