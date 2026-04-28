Хотя внешне она кажется одинаковой, на самом деле ее стороны имеют разную поверхность: одна остается глянцевой, другая – матовой, пишет Pysznosci. Именно поэтому во время запекания, сохранения тепла или защиты продуктов важно учитывать, какой стороной она контактирует с пищей.

Какой стороной стелить фольгу?

Разница между сторонами объясняется их свойствами: блестящая поверхность лучше отражает тепло, тогда как матовая активнее его воспринимает. Если нужно запечь рыбу, мясо или овощи, продукт лучше заворачивать так, чтобы блестящая сторона оставалась внутри, а матовая – снаружи.

В таком случае тепло равномернее действует во время запекания, и блюдо готовится стабильно по всей толщине. Таким же способом целесообразно заворачивать уже готовую горячую пищу, когда нужно дольше сохранить ее температуру.

Если использовать не ту сторону все блюдо испортится / Фото unsplash

Отдельно стоит упомянуть и о хранении холодных продуктов. Если фольгу применяют для сэндвичей, выпечки или других блюд, которые нужно защитить от нагрева, принцип будет другим. Матовую сторону лучше располагать внутри, а глянцевую оставлять снаружи. Это помогает медленнее пропускать внешнее тепло и дольше сохранять свежесть.

Сегодня в продаже встречается и так называемая двусторонняя фольга, где обе поверхности почти не отличаются по свойствам. В таком случае способ заворачивания уже не имеет принципиального значения. Однако классическая алюминиевая фольга все же работает эффективнее, если учитывать ее особенности при ежедневном использовании. И еще одна важная деталь – ее не стоит ставить в микроволновую печь, поскольку это опасно для техники и самой кухни.

Еще один практический момент – фольгу не стоит слишком плотно прижимать к продуктам, которые выделяют много сока во время запекания. Небольшое пространство внутри свертка помогает горячему воздуху равномерно циркулировать, благодаря чему блюдо лучше пропекается и сохраняет приятную текстуру. Именно такие мелкие нюансы часто определяют, насколько удачным будет конечный результат.

Кто и когда придумал фольгу?

Алюминиевую фольгу придумали как практичную замену оловянной фольге, которая была дороже, менее удобной и могла оставлять нежелательный привкус, пишет Lily-shi. Именно в начале XX века алюминий начал вытеснять олово в упаковке, а ключевым стал 1910 год – тогда швейцарский инженер Роберт Виктор Негер запатентовал непрерывный процесс прокатки алюминиевой фольги.

После этого история пошла уже очень быстро. В Швейцарии открыли одно из первых производств алюминиевой фольги, а уже в 1911 году ее начали использовать для упаковки шоколада Toblerone. Вскоре к новому материалу обратились и другие компании, в частности Maggi. Причина была проста – алюминиевая фольга оказалась легкой, гибкой, удобной для промышленной упаковки и значительно практичнее старой оловянной.

