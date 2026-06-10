Неправильное хранение – один из самых больших врагов зелени, который мгновенно лишает ее аромата и свежего вида. Какую ошибку все делают с петрушкой и как на самом деле надо ее хранить – рассказывает For the Love of Portuguese Food.

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Как правильно хранить петрушку?

Сохранить свежую петрушку сочной и упругой в течение длительного времени – задача очень простая, если знать один эффективный кулинарный секрет.

Вместо того, чтобы оставлять зелень в магазинном пакете, где она быстро увядает, ее стоит превратить в своеобразный комнатный букет. Такой подход позволит защитить нежные листочки от преждевременного высыхания и пожелтения без лишних усилий.

Не стоит хранить петрушку в пакете / Фото Pixabay

Для этого возьмите пучок петрушки и поставьте его в стакан или небольшую банку, частично наполненную чистой водой. Важно, чтобы в жидкость были погружены только стебли – примерно на 5 сантиметров, тогда как сами листочки обязательно должны оставаться абсолютно сухими.

Всю эту "конструкцию" можно удобно разместить прямо на кухонной столешнице или на подоконнике, а мыть зелень под краном следует исключительно перед непосредственным добавлением в блюда. Главное условие долговечности такого "зеленого букета" – регулярный уход за водой. Ее необходимо обновлять каждые несколько дней или сразу, как только заметите, что жидкость в кастрюльке или стакане стала мутной.

В жаркие месяцы стакан с петрушкой лучше переставить на полку холодильника, предварительно выполнив те же шаги с водой. Для дополнительной защиты от сухого воздуха холодильной камеры пучок сверху можно бережно прикрыть обычным полиэтиленовым пакетом.