Чаще всего все начинается с простого варианта – соль, масло и ложка просто в середине. Но стоит добавить сыр, бекон или крем-сыр – и обычная картошка уже воспринимается как настоящий шедевр!

Как приготовить картофель на гриле с крем-сыром?

Время: 25 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 большие картофелины;

– 2 сардельки;

– 100 граммов бекона;

– 150 граммов сыра моцарелла;

– 2 столовые ложки крем-сыра;

– 1 небольшой пучок укропа;

– соль по вкусу;

– 20 граммов сливочного масла по желанию.

Приготовление:

Картофель хорошо помойте, заверните каждый отдельно в фольгу и запекайте на углях примерно 1–1 час 20 минут, пока он полностью не станет мягким внутри. Для начинки нарежьте сардельки, бекон, сыр моцарелла и укроп, добавьте крем-сыр и перемешайте. Готовый картофель разрежьте пополам, но не до конца, чтобы он сохранил форму. Середину разомните вилкой, посолите и по желанию добавьте кусочки сливочного масла. После этого выложите начинку, сверху посыпьте еще небольшим количеством сыра и верните на угли на несколько минут, чтобы сыр расплавился.

Как приготовить картошку с соленым огурцом?

Время: 25 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 большие картофелины;

– 150 граммов балыка;

– 150 граммов твердого сыра;

– 2 соленых огурца;

– 2 зубчика чеснока;

– 2 столовые ложки майонеза;

– 20 граммов сливочного масла.

Приготовление:

Картофель хорошо помойте, заверните каждую отдельно в фольгу и запекайте на углях примерно 1 час, пока она станет мягкой внутри. Тем временем для начинки нарежьте балык, твердый сыр и соленые огурцы мелкими кусочками, добавьте измельченный чеснок, майонез и перемешайте. Готовую горячую картошку разрежьте вдоль, но не до конца, чтобы она не потеряла форму. Внутрь положите немного сливочного масла, слегка разомните мякоть вилкой, после чего выложите подготовленную начинку и сразу подавайте.

Как запечь картофель в фольге по классическому рецепту?

Время: 1 час

Порций: 2

Ингредиенты:

– 6 средних картофелин;

– 30 граммов сливочного масла;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу;

– укроп по вкусу.

Приготовление:

Картофель хорошо помойте, не очищая от кожуры, и заверните каждую отдельно в фольгу. Выложите его на горячие угли и запекайте примерно 40 – 60 минут, периодически переворачивая, чтобы он равномерно пропекся со всех сторон. Время приготовления зависит от размера картофелин и силы жара. Готовность проверьте ножом или шпажкой – картофель должен легко прокалываться. После этого осторожно разверните фольгу, сделайте продольный разрез, положите внутрь кусочек сливочного масла, посолите, поперчите и по желанию посыпьте мелко нарезанным укропом. Подавайте горячей сразу после приготовления.

Как запечь картофель на углях с чесноком?

Время : 40 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

– 5 картофелин;

– 10 миллилитров масла;

– соль по вкусу;

– специи по вкусу;

– 70 граммов твердого сыра;

– 50 граммов сливочного масла;

– 1 небольшой пучок укропа;

– 1 зубчик чеснока;

– щепотка соли для начинки.

Приготовление:

Картофель хорошо помойте, выложите в форму или заверните каждую отдельно в фольгу, слегка сбрызните маслом, посолите и добавьте специи. После этого накройте фольгой и запекайте на углях или на жаре до полной готовности, пока картофель не станет мягким внутри. Тем временем приготовьте начинку: натрите твердый сыр, добавьте сливочное масло, мелко нарезанный укроп, пропущенный через пресс чеснок и щепотку соли. Все хорошо перемешайте до однородной массы. Готовую горячую картошку осторожно разрежьте крест-накрест, но не до конца, чтобы она сохранила форму. Аккуратно раскройте середину, наполните подготовленной начинкой и верните на жар еще на несколько минут, чтобы сыр и масло полностью растаяли. Лучше всего подавать такую картошку сразу горячей, пока она нежная и хорошо пропитана начинкой.

Как приготовить картофель в фольге с грибами?

Время : 40 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 5 больших картофелин;

– 150 граммов твердого сыра;

– 200 граммов копченого куриного мяса;

– 1 репчатая луковица;

– 150 граммов грибов;

– 2 столовые ложки сметаны или майонеза;

– 2 зубчика чеснока;

– соль по вкусу;

– специи по вкусу;

– 30 граммов сливочного масла.

Приготовление:

Картофель хорошо помойте, заверните каждый отдельно в фольгу и запекайте на углях до полной готовности, пока он не станет мягким внутри. Тем временем приготовьте начинку: твердый сыр натрите на терке, копченое куриное мясо мелко нарежьте, лук обжарьте вместе с грибами до мягкости и легкой золотистости. После этого соедините все в одной миске, добавьте сметану или майонез, измельченный чеснок, соль и специи, хорошо перемешайте. Когда картофель будет готов, разрежьте его сверху, немного откройте середину, выложите начинку, а сверху добавьте маленький кусочек сливочного масла. После этого верните картофель на жар или подержите еще около 20 минут, чтобы начинка хорошо прогрелась, а сыр внутри стал мягким и тягучим.

Как запечь картофель с салом?

Время: 1 час

Порций: 4

Ингредиенты:

– 20 картофелин;

– 300 граммов сала;

– 5 – 6 зубчиков чеснока;

– 1 – 1,5 столовой ложки соли;

– 2 чайные ложки паприки;

– 1 чайная ложка черного молотого перца;

– 1 чайная ложка сушеного укропа или сухих трав;

– 2 – 3 столовые ложки растительного масла.

Приготовление:

Сначала приготовьте смесь для маринования: соедините соль, паприку, черный молотый перец, сушеный укроп или травы и масло, хорошо перемешайте. Картофель очистите, каждый разрежьте пополам и хорошо обваляйте в подготовленных специях. Оставьте на несколько минут, чтобы он немного пропитался ароматами. Чеснок нарежьте пластинками, сало также нарежьте тонкими кусочками. На одну половинку картофеля положите 2–3 пластинки чеснока, сверху разместите кусочек сала и накройте второй половинкой картофеля. Каждую подготовленную картофелину плотно заверните в фольгу. После этого выложите на горячие угли и запекайте примерно 1 час, периодически переворачивая, чтобы все равномерно пропеклось. Внутри картофель должен стать мягким, а сало – отдать свой ароматный сок.

