Именно поэтому здесь важен не только маринад, но и порядок приготовления. Сначала ребра должны взять жар, затем спокойно дойти в собственном соку, и только в конце получить ту самую поверхность, ради которой их чаще всего и готовят.

Отдельную роль играет последний этап, когда соус уже ложится на горячее мясо, а сверху постепенно появляется выразительная корочка. Далее – как правильно замариновать ребрышки и довести их до действительно удачного результата.

Как приготовить ребра на мангале?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 2,5 килограмма свиных ребер;

– 23 грамма соли;

– молотый кориандр по вкусу;

– сушеный чеснок по вкусу;

– копченая паприка по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу;

– молотый кумин по вкусу;

– 50 граммов масла;

– соус барбекю по вкусу;

– вишневые веточки, или веточки смородины, или виноградная лоза для копчения.

Приготовление:

Свиные ребра посыпьте солью и всеми специями, после чего добавьте масло и тщательно натрите мясо полученной смесью со всех сторон. Подготовленные ребра поставьте в холодное место для маринования, лучше всего оставить их на ночь. Перед приготовлением хорошо разожгите гриль и быстро обжарьте ребра с обеих сторон, чтобы мясо получило выразительный обжаренный аромат. Затем плотно заверните ребра в фольгу, уменьшите жар до 160 – 140 градусов и готовьте примерно 3 часа, постепенно снижая температуру до 100 градусов. Когда мясо станет мягким и начнет легко отходить от кости, снимите фольгу, смажьте ребра соусом барбекю и подбросьте на угли вишневые веточки, веточки смородины или виноградную лозу. После этого оставьте ребра на открытом жаре еще примерно на 20 минут, чтобы они дополнительно подкоптились.

Как вкусно приготовить ребра на огне: смотрите видео

Как сделать идеальную корочку на ребрах-гриль?

Идеальная корочка на ребрах появляется не от сильного пламени, а от правильного жара. Если огонь слишком агрессивный, поверхность быстро темнеет, а внутри мясо еще не успевает прогреться, рассказывает Grillagrills.

Поэтому ребра сначала готовят над стабильным жаром без открытого пламени, давая мясу постепенно прогреться и пустить собственный сок. Лишь тогда поверхность начинает правильно подсушиваться и принимать цвет. Чтобы корочка получилась выразительной, ребра не стоит постоянно переворачивать. Каждая сторона должна побыть на решетке достаточно долго, чтобы белок и жир начали карамелизироваться.

Маринад тоже имеет значение: если в нем много сахара или меда, наносить его лучше ближе к концу, иначе поверхность быстро подгорит. Именно в последние минуты ребра получают тот блеск, цвет и аромат, из-за которых корочка становится не просто поджаренной, а действительно удачной.

