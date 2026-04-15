Именно тогда и вспоминают о рецептах, которые не заставляют стоять голодными у решетки почти час. В таких случаях лучше всего работают простые ингредиенты и сочетания – шампиньоны, тонко нарезанное филе, лаваш с начинкой.

Они быстро готовятся, не требуют сложной подготовки и дают те самые эмоции, ради которых и разжигают мангал. Поэтому, когда нет желания ждать долго, стоит выбирать блюда, которые реально можно подать за 20 минут. Далее – несколько быстрых рецептов для мангала: грибы, шаурма и рулет в лаваше.

Как быстро приготовить шампиньоны на гриле?

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов шампиньонов;

– 50 миллилитров соевого соуса;

– сок из 1/2 лимона;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 2 зубчика чеснока.

Приготовление:

Чеснок натрите на мелкой терке. Добавьте к нему соевый соус, сок лимона и растительное масло, после чего все хорошо перемешайте. Шампиньоны предварительно помойте, залейте подготовленным маринадом и оставьте настаиваться на 30 – 60 минут. После этого приготовьте грибы на гриле.

Как приготовить шаурму на гриле?

: 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 100 граммов лаваша;

– 200 граммов куриного филе;

– 50 миллилитров соевого соуса;

– 50 граммов капусты или листьев салата;

– 30 граммов свежего огурца;

– 50 граммов свежего помидора;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– 50 миллилитров йогурта жирностью 3 %;

– 2 чайные ложки томатной пасты;

– 1 чайная ложка дижонской горчицы;

– 0,5 чайной ложки молотой паприки;

– 2 грамма соли;

– 1 грамм сушеного чеснока;

– 1 грамм молотого сухого имбиря;

– специи к курице по вкусу;

– 5 миллилитров масла или кокосового масла, или масла гхи.

Приготовление:

Куриное филе нарежьте небольшими ломтиками. К соевому соусу добавьте сушеный чеснок, молотый сухой имбирь и специи к курице, хорошо перемешайте и залейте этой смесью мясо. Оставьте мариноваться на 30 минут. Капусту или листья салата и огурец нарежьте соломкой, сбрызните лимонным соком, немного посолите и дайте овощам пустить сок. Отдельно приготовьте соус: смешайте йогурт, томатную пасту, дижонскую горчицу, молотую паприку и соль. Помидор нарежьте тонкими ломтиками. Замаринованное мясо обжарьте на гриле или на сковороде, а затем нарежьте крупной соломкой. Лаваш разверните, смажьте половиной сметанно-томатного соуса, выложите мясо, сверху добавьте еще немного соуса, затем разложите помидор и подготовленные овощи. Заверните все в рулет, подворачивая края, чтобы не вытекал сок. После этого поджарьте шаурму на гриле или на сковородке с добавлением масла, кокосового масла или масла гхи до румяной корочки. Готовую шаурму разрежьте пополам острым ножом.

Как приготовить рулет на гриле?

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма фарша из свинины и говядины или из свинины и курицы;

– 1,5 средней луковицы;

– 1,5 красного перца;

– специи, как к шашлыку;

– соль по вкусу;

– 2 упаковки лаваша.

Приготовление:

Фарш хорошо смешайте с мелко нарезанным луком, красным перцем, специями и солью. Готовую массу тонким плотным слоем равномерно намажьте на лаваш. Важно не пропускать края, иначе они могут подгореть во время жарки. После этого плотно сверните лаваш в рулет и очень острым ножом осторожно нарежьте, не нажимая сильно, чтобы кусочки сохранили форму. Жарьте заготовки на плоских широких шампурах. Работать здесь лучше быстро и сразу отправлять все на огонь, чтобы лаваш не успел размокнуть.

