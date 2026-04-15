Саме тоді й згадують про рецепти, які не змушують стояти голодними біля решітки майже годину. У таких випадках найкраще працюють прості інгредієнти та поєднання – шампіньйони, тонко нарізане філе, лаваш із начинкою.

Вони швидко готуються, не потребують складної підготовки й дають ті самі емоції, заради яких і розпалюють мангал. Тому, коли немає бажання чекати довго, варто обирати страви, які реально можна подати за 20 хвилин. Далі – кілька швидких рецептів для мангала: гриби, шаурма і рулет у лаваші.

Як швидко приготувати шампіньйони на грилі?

Час: 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів шампіньйонів;

– 50 мілілітрів соєвого соусу;

– сік із 1/2 лимона;

– 2 столові ложки рослинної олії;

– 2 зубчики часнику.

Приготування:

Часник натріть на дрібній тертці. Додайте до нього соєвий соус, сік лимона та рослинну олію, після чого все добре перемішайте. Шампіньйони попередньо помийте, залийте підготовленим маринадом і залиште настоюватися на 30 – 60 хвилин. Після цього приготуйте гриби на грилі.

Як приготувати шаурму на грилі?

Час: 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 100 грамів лаваша;

– 200 грамів курячого філе;

– 50 мілілітрів соєвого соусу;

– 50 грамів капусти або листя салату;

– 30 грамів свіжого огірка;

– 50 грамів свіжого помідора;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– 50 мілілітрів йогурту жирністю 3 %;

– 2 чайні ложки томатної пасти;

– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;

– 0,5 чайної ложки меленої паприки;

– 2 грами солі;

– 1 грам сушеного часнику;

– 1 грам меленого сухого імбиру;

– спеції до курки до смаку;

– 5 мілілітрів олії або кокосового масла, або масла гхі.

Приготування:

Куряче філе наріжте невеликими скибками. До соєвого соусу додайте сушений часник, мелений сухий імбир і спеції до курки, добре перемішайте та залийте цією сумішшю м’ясо. Залиште маринуватися на 30 хвилин. Капусту або листя салату й огірок наріжте соломкою, збризніть лимонним соком, трохи посоліть і дайте овочам пустити сік. Окремо приготуйте соус: змішайте йогурт, томатну пасту, діжонську гірчицю, мелену паприку та сіль. Помідор наріжте тонкими скибочками. Замариноване м’ясо обсмажте на грилі або на сковорідці, а потім наріжте крупною соломкою. Лаваш розгорніть, змастіть половиною сметанно-томатного соусу, викладіть м’ясо, зверху додайте ще трохи соусу, потім розкладіть помідор і підготовлені овочі. Загорніть усе в рулет, підвертаючи краї, щоб не витікав сік. Після цього підсмажте шаурму на грилі або на сковорідці з додаванням олії, кокосового масла чи масла гхі до рум’яної скоринки. Готову шаурму розріжте навпіл гострим ножем.

Як приготувати рулет на грилі?

Час: 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма фаршу зі свинини та яловичини або зі свинини та курки;

– 1,5 середньої цибулини;

– 1,5 червоного перцю;

– спеції, як до шашлику;

– сіль до смаку;

– 2 упаковки лаваша.

Приготування:

Фарш добре змішайте з дрібно нарізаною цибулею, червоним перцем, спеціями та сіллю. Готову масу тонким щільним шаром рівномірно намастіть на лаваш. Важливо не пропускати краї, інакше вони можуть підгоріти під час смаження. Після цього щільно скрутіть лаваш у рулет і дуже гострим ножем обережно наріжте, не натискаючи сильно, щоб шматочки зберегли форму. Смажте заготовки на плоских широких шампурах. Працювати тут краще швидко й одразу відправляти все на вогонь, щоб лаваш не встиг розмокнути.

