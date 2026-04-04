У хороших сендвічах важливе не лише те, що всередині, а й те, чи переживуть вони дорогу та як смакуватимуть на природі. Чим простіше їх скласти, тим більша ймовірність, що саме вони першими зникнуть із контейнера. Добірка вдалих канапок для природи завжди доречна, особливо коли хочеться не повторювати одне й те саме.

Як приготувати канапку по-галицьки?

Час : 30 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 батон або хліб;

– 200 грамів ковбаси;

– 200 грамів шинки;

– 2 квашені огірки;

– 1 свіжий огірок;

– 1–2 свіжі помідори;

– 330 грамів кисломолочного сиру;

– 100 грамів вершкового масла;

– 2 зубчики часнику;

– 1/2 чайної ложки солодкої паприки;

– сіль до смаку;

– перець до смаку.

– 2 варені яйця.

Приготування:

Для сирної намазки до кисломолочного сиру додайте вершкове масло кімнатної температури, солодку паприку, сіль, перець і пропущений через прес часник. Усе збийте блендером до однорідної маси. Хліб або батон наріжте скибками й змастіть підготовленою сирною намазкою. Окремо тонко наріжте помідор, свіжий і квашений огірок, а також ковбасу та шинку. Канапки зробіть двох видів: на частину викладіть ковбасу й квашений огірок, а на інші – шинку, свіжий огірок і помідор. Зверху всі канапки притрусіть вареним яйцем, натертим на дрібній тертці.



Як приготувати канапки з фаршем?

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 великий багет;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 цибулина;

– 3 зубчики часнику;

– 400 грамів фаршу з птиці;

– 1 столова ложка прованських трав;

– 400 грамів помідорів;

– шматочок цибулі;

– 150 грамів тертої моцарели;

– свіжий базилік;

– сіль;

– перець;

– кетчуп.

Приготування:

Хліб розріжте вздовж і викладіть на велике деко, застелене пергаментом. У велику сковороду влийте оливкову олію та обсмажте цибулю, нарізану кубиками, до прозорості. Додайте подрібнений часник і фарш із птиці. Обсмажуйте все разом приблизно 5–7 хвилин, ретельно розбиваючи м’ясо, щоб воно рівномірно приготувалося. Приправте сіллю, перцем і прованськими травами, після чого злегка підрум’яньте начинку. Помідори очистьте від шкірки, розріжте на четвертинки, видаліть плодоніжки, а потім наріжте кубиками, забравши зайвий сік і насіння. Духовку розігрійте в режимі гриля до середньої потужності. На підготовлений хліб викладіть м’ясну начинку, зверху розподіліть нарізані помідори, ще трохи приправте сіллю та перцем і посипте дрібно нарізаною цибулею. Після цього зверху щедро посипте тертою моцарелою. Поставте запіканки в духовку приблизно на 7 – 10 хвилин, щоб сир розплавився й підрум’янився до золотистого кольору. Готову страву посипте подрібненим свіжим базиліком і, за бажанням, полийте кетчупом.

Як приготувати канапки з креветкою?

Час : 20 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 батон із кунжутом;

– 100 грамів креветок;

– кунжут;

– соус теріякі;

– 1 авокадо;

– 100 грамів крем-сиру;

– сіль до смаку;

– перець до смаку;

– сік лимона;

– вершкове масло для смаження;

– 1 – 2 зубчики часнику.

Приготування:

Батон наріжте на 8 – 10 рівних скибочок. Креветки обсмажте на вершковому маслі з часником. Для намазки з’єднайте авокадо з крем-сиром, додайте сіль, перець і трохи соку лимона, після чого добре перемішайте до однорідності. Обсмажені креветки подрібніть. На скибочки батона намастіть авокадову масу, зверху викладіть креветки, посипте кунжутом і полийте соусом теріякі. Таке поєднання виходить дуже вдалим і ніжним на смак.

Як приготувати бутерброди з сиром брі?

Час : 15 хвилин

Порцій: 3

Інгредієнти:

– 1/3 багета;

– вершкове масло;

– 8 тонких скибочок сиру брі;

– 4 тонкі скибочки пармської шинки;

– 8 чорних оливок;

– 12 листків базиліка.

Приготування:

Багет розріжте навпіл. Кожну половинку змастіть вершковим маслом. Зверху викладіть по 4 скибочки м’якого сиру брі кімнатної температури, по 2 скибочки пармської шинки, по 4 нарізані чорні оливки та по 6 листків базиліка.

Як приготувати канапки з болгарським перцем та сиром?

Час : 20 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 багет;

– 150 грамів крем-сиру;

– 50 грамів руколи;

– 2 кульки сиру буррата або 200 грамів сиру моцарела чи страчатела;

– 2 болгарські перці;

– бальзамічний соус;

– 50 грамів фісташок.

Приготування:

Багет наріжте скибочками. Болгарський перець запікайте приблизно 35 хвилин за температури 180 градусів. Поки він ще гарячий, перекладіть у герметичну ємність або щільно накрийте, щоб потім легше було зняти шкірку. Фісташки, за бажання, кілька хвилин підсмажте на сухій добре розігрітій сковорідці на мінімальному вогні, а потім подрібніть. Скибочки багета змастіть крем-сиром Зверху викладіть руколу, сир буррата, моцарелу або страчателу, додайте запечений перець, полийте бальзамічним соусом і посипте подрібненими фісташками.

Як приготувати сендвічі з філе?

Час : 25 хвилин

Порцій: 6

Інгредієнти:

– 6 скибок хліба;

– 300 грамів запеченого філе індички або курки;

– 3 столові ложки майонезу;

– 2 столові ложки соусу до смаженої індички;

– 6 листків салату;

– 1 великий помідор;

– сіль;

– перець;

– зубочистки;

– картопля фрі для подачі.

Приготування:

Хліб наріжте скибками та підігрійте в тостері. Зверху викладіть нарізане запечене філе індички, листя салату та скибочки помідора. Приправте сіллю й перцем. Окремо змішайте майонез із соусом до смаженої індички, змастіть цією сумішшю сендвіч, складіть його та закріпіть зубочистками.

Як приготувати канапки а-ля "Цезар"?

Час : 20 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 багет;

– 1 плавлений сирок вершковий;

– 1 варене яйце;

– 1 маринований огірок;

– 1 пучок кропу;

– 1 запечене куряче філе;

– 2 помідори;

– 50 – 70 грамів сиру пармезан або Dziugas.

Приготування:

Для намазки плавлений сирок, варене яйце, маринований огірок і кріп перебийте до однорідної маси. Багет наріжте скибочками й намастіть підготовленою сумішшю. Зверху викладіть шматочки запеченого курячого філе та нарізані помідори. Наприкінці посипте канапки тертим сиром.

