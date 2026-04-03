Однако, именно с рыбой чаще всего возникает одна и та же ошибка – ее или пересушивают, или выбирают не тот вид, который действительно подходит для гриля, сообщает Kwestia smaku. Ведь далеко не каждая рыба одинаково хорошо держит форму и выдерживает температуру.

Как приготовить идеальную рыбу на гриле?

Время : 45 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 рыба весом примерно 500 граммов (морской окунь, дорадо, форель);

– соль;

– свежемолотый перец;

– пол лимона;

– 1 зубчик чеснока;

– несколько веточек петрушки или свежей зелени, в частности орегано, тимьяна или розмарина;

– 1 столовая ложка оливкового масла.

Наслаждение в каждом кусочке / Фото Kwestia smaku

Приготовление:

Разожгите угли и дождитесь, пока жар станет равномерным, без сильного пламени. Если рыба целая, почистите ее, промойте и хорошо обсушите. С обеих сторон сделайте несколько неглубоких надрезов ножом, примерно по 0,5 сантиметра. Натрите рыбу солью и свежемолотым перцем снаружи и внутри. В середину положите 2 ломтика лимона, а остальные оставьте для подачи. Туда же добавьте разрезанный пополам зубчик чеснока и несколько веточек петрушки или другой свежей зелени. Сверху смажьте рыбу оливковым маслом. Выложите ее на решетку над жаром или поместите в решетку для гриля, предварительно смазанную оливковым маслом. Жарьте рыбу на углях примерно 3,5 – 4 минуты с каждой стороны. Дольше держать не стоит, иначе мясо может стать сухим. Подавайте, сбрызнув соком из оставшегося лимона.

Какая рыба лучше всего подходит для гриля и чем ее мариновать?

Для гриля подходит не каждая рыба. Нежные виды с рыхлой мякотью быстро теряют форму, могут приставать к решетке и распадаться еще до того, как успеют нормально подрумяниться, пишет Smaker.

Какая рыба лучшая для жарки на гриле / Фото Unsplash

Чаще всего для гриля берут жирные морские виды – лосось, скумбрию, палтус. У них сочная мякоть, выразительный вкус и достаточно природного жира, чтобы рыба не пересыхала во время жарки. Хорошо подходит и целая рыба – например, форель или морской лещ. Ее можно начинить лимоном, зеленью или травами и запекать полностью. Если же хочется чего-то более легкого, можно выбрать треску, но ее лучше готовить в фольге, потому что без дополнительной защиты она легко крошится.

Что касается приправ, то рыба не любит излишества. Здесь важно не перебить ее вкус, а лишь мягко его подчеркнуть. Самая простая и одновременно удачная основа – морская соль, свежемолотый перец, лимонный сок и оливковое масло. К этому хорошо подходят укроп, петрушка, тимьян или розмарин. Если хочется маринада, лучше выбирать быстрые и легкие варианты. Классическое сочетание – лимонный сок, оливковое масло, чеснок и свежая зелень.

Для более яркого вкуса подойдет маринад с соевым соусом, имбирем и несколькими каплями кунжутного масла. А для лосося особенно хорошо работает нежная чесночно-сливочная глазурь, которая добавляет мягкости и выразительного вкуса. Обычно рыбе хватает совсем немного времени на огне – примерно 3 – 5 минут с каждой стороны, хотя все зависит от толщины куска.

Готовность легко определить по мякоти: она перестает быть прозрачной внутри и начинает легко разделяться. Именно тогда рыба получается сочной, нежной и действительно удачной для гриля.

