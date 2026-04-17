Саме тому тут важливий не лише маринад, а й порядок приготування. Спочатку ребра мають взяти жар, потім спокійно дійти у власному соку, і лише наприкінці отримати ту саму поверхню, заради якої їх найчастіше й готують.
Читайте також Що приготувати на мангалі за 20 хвилин: швидкі рецепти для тих, хто не хоче чекати
Окрему роль відіграє останній етап, коли соус уже лягає на гаряче м’ясо, а зверху поступово з’являється виразна скоринка. Далі – як правильно замаринувати реберця і довести їх до справді вдалого результату.
Як приготувати ребра на мангалі?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2,5 кілограма свинячих ребер;
– 23 грами солі;
– мелений коріандр до смаку;
– сушений часник до смаку;
– копчена паприка до смаку;
– чорний мелений перець до смаку;
– мелений кумин до смаку;
– 50 грамів олії;
– соус барбекю до смаку;
– вишневі гілочки, або гілочки смородини, або виноградна лоза для копчення.
Приготування:
- Свинячі ребра посипте сіллю та всіма спеціями, після чого додайте олію й ретельно натріть м’ясо отриманою сумішшю з усіх боків.
- Підготовлені ребра поставте в холодне місце для маринування, найкраще залишити їх на ніч.
- Перед приготуванням добре розпаліть гриль і швидко обсмажте ребра з обох боків, щоб м’ясо отримало виразний обсмажений аромат.
- Потім щільно загорніть ребра у фольгу, зменште жар до 160 – 140 градусів і готуйте приблизно 3 години, поступово знижуючи температуру до 100 градусів.
- Коли м’ясо стане м’яким і почне легко відходити від кістки, зніміть фольгу, змастіть ребра соусом барбекю й підкиньте на вугілля вишневі гілочки, гілочки смородини або виноградну лозу.
- Після цього залиште ребра на відкритому жарі ще приблизно на 20 хвилин, щоб вони додатково підкоптилися.
Як смачно приготувати ребра на вогні: дивіться відео
Як зробити ідеальну скоринку на ребрах-гриль?
Ідеальна скоринка на ребрах з’являється не від сильного полум’я, а від правильного жару. Якщо вогонь занадто агресивний, поверхня швидко темніє, а всередині м’ясо ще не встигає прогрітися, розповідає Grillagrills.
Тому ребра спершу готують над стабільним жаром без відкритого полум’я, даючи м’ясу поступово прогрітися і пустити власний сік. Лише тоді поверхня починає правильно підсушуватися і брати колір. Щоб скоринка вийшла виразною, ребра не варто постійно перевертати. Кожен бік має побути на решітці достатньо довго, щоб білок і жир почали карамелізуватися.
Маринад теж має значення: якщо в ньому багато цукру чи меду, наносити його краще ближче до кінця, інакше поверхня швидко підгорить. Саме в останні хвилини ребра отримують той блиск, колір і аромат, через які скоринка стає не просто підсмаженою, а справді вдалою.
Що ще приготувати на природі?
Вам точно може сподобатися апетитна рибка.
А якщо часу обмаль, то у пригоді стануть неймовірно смачні сендвічі.