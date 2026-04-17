Саме тому тут важливий не лише маринад, а й порядок приготування. Спочатку ребра мають взяти жар, потім спокійно дійти у власному соку, і лише наприкінці отримати ту саму поверхню, заради якої їх найчастіше й готують.

Окрему роль відіграє останній етап, коли соус уже лягає на гаряче м’ясо, а зверху поступово з’являється виразна скоринка. Далі – як правильно замаринувати реберця і довести їх до справді вдалого результату.

Як приготувати ребра на мангалі?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2,5 кілограма свинячих ребер;

– 23 грами солі;

– мелений коріандр до смаку;

– сушений часник до смаку;

– копчена паприка до смаку;

– чорний мелений перець до смаку;

– мелений кумин до смаку;

– 50 грамів олії;

– соус барбекю до смаку;

– вишневі гілочки, або гілочки смородини, або виноградна лоза для копчення.

Приготування:

Свинячі ребра посипте сіллю та всіма спеціями, після чого додайте олію й ретельно натріть м’ясо отриманою сумішшю з усіх боків. Підготовлені ребра поставте в холодне місце для маринування, найкраще залишити їх на ніч. Перед приготуванням добре розпаліть гриль і швидко обсмажте ребра з обох боків, щоб м’ясо отримало виразний обсмажений аромат. Потім щільно загорніть ребра у фольгу, зменште жар до 160 – 140 градусів і готуйте приблизно 3 години, поступово знижуючи температуру до 100 градусів. Коли м’ясо стане м’яким і почне легко відходити від кістки, зніміть фольгу, змастіть ребра соусом барбекю й підкиньте на вугілля вишневі гілочки, гілочки смородини або виноградну лозу. Після цього залиште ребра на відкритому жарі ще приблизно на 20 хвилин, щоб вони додатково підкоптилися.

Як смачно приготувати ребра на вогні: дивіться відео

Як зробити ідеальну скоринку на ребрах-гриль?

Ідеальна скоринка на ребрах з’являється не від сильного полум’я, а від правильного жару. Якщо вогонь занадто агресивний, поверхня швидко темніє, а всередині м’ясо ще не встигає прогрітися, розповідає Grillagrills.

Тому ребра спершу готують над стабільним жаром без відкритого полум’я, даючи м’ясу поступово прогрітися і пустити власний сік. Лише тоді поверхня починає правильно підсушуватися і брати колір. Щоб скоринка вийшла виразною, ребра не варто постійно перевертати. Кожен бік має побути на решітці достатньо довго, щоб білок і жир почали карамелізуватися.

Маринад теж має значення: якщо в ньому багато цукру чи меду, наносити його краще ближче до кінця, інакше поверхня швидко підгорить. Саме в останні хвилини ребра отримують той блиск, колір і аромат, через які скоринка стає не просто підсмаженою, а справді вдалою.

