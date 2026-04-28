Хоча зовні вона здається однаковою, насправді її сторони мають різну поверхню: одна залишається глянцевою, інша – матовою, пише Pysznosci. Саме через це під час запікання, зберігання тепла чи захисту продуктів важливо враховувати, яким боком вона контактує з їжею.

Якою стороною стелити фольгу?

Різниця між сторонами пояснюється їхніми властивостями: блискуча поверхня краще відбиває тепло, тоді як матова активніше його сприймає. Якщо потрібно запекти рибу, м’ясо чи овочі, продукт краще загортати так, щоб блискучий бік залишався всередині, а матовий – зовні.

У такому разі тепло рівномірніше діє під час запікання, і страва готується стабільно по всій товщині. Таким самим способом доцільно загортати вже готову гарячу їжу, коли потрібно довше зберегти її температуру.

Якщо використати не ту сторону вся страва зіпсується / Фото unsplash

Окремо варто згадати і про зберігання холодних продуктів. Якщо фольгу застосовують для сендвічів, випічки чи інших страв, які потрібно захистити від нагрівання, принцип буде іншим. Матову сторону краще розташовувати всередині, а глянцеву залишати зовні. Це допомагає повільніше пропускати зовнішнє тепло й довше зберігати свіжість.

Сьогодні у продажу трапляється і так звана двостороння фольга, де обидві поверхні майже не відрізняються за властивостями. У такому випадку спосіб загортання вже не має принципового значення. Проте класична алюмінієва фольга все ж працює ефективніше, якщо враховувати її особливості під час щоденного використання. І ще одна важлива деталь – її не варто ставити в мікрохвильову піч, оскільки це небезпечно для техніки та самої кухні.

Ще один практичний момент – фольгу не варто надто щільно притискати до продуктів, які виділяють багато соку під час запікання. Невеликий простір усередині згортка допомагає гарячому повітрю рівномірніше циркулювати, завдяки чому страва краще пропікається і зберігає приємну текстуру. Саме такі дрібні нюанси часто визначають, наскільки вдалим буде кінцевий результат.

Хто і коли придумав фольгу?

Алюмінієву фольгу придумали як практичну заміну олов’яній фользі, яка була дорожчою, менш зручною і могла залишати небажаний присмак, пише Lily-shi. Саме на початку XX століття алюміній почав витісняти олово в пакуванні, а ключовим став 1910 рік – тоді швейцарський інженер Роберт Віктор Негер запатентував безперервний процес прокатування алюмінієвої фольги.

Після цього історія пішла вже дуже швидко. У Швейцарії відкрили одне з перших виробництв алюмінієвої фольги, а вже в 1911 році її почали використовувати для пакування шоколаду Toblerone. Невдовзі до нового матеріалу звернулися й інші компанії, зокрема Maggi. Причина була проста – алюмінієва фольга виявилася легкою, гнучкою, зручною для промислового пакування і значно практичнішою за стару олов’яну.

