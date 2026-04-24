Чимало господинь додають оливкову олію у воду, сподіваючись, що паста не злипнеться. Проте фізика процесу каже про зворотне, тому краще від такого кроку відмовитися назавжди, радить портал Akademia Smaku.

Читайте також Ніколи більше не додавайте яйця до дерунів: які інгредієнти спрацюють у рази краще

Чому не варто додавати олію до макаронів?

Оскільки олія легша за воду, вона просто плаває на поверхні непотрібною плівкою, поки макарони варяться на дні. Насправді злипанню запобігає не жир, а звичайне перемішування у перші хвилини варіння, коли активно виділяється крохмаль.

Перемішування – найкращий запобіжник злипанню / Фото Pixabay

Ба більше, олійний бар’єр лише шкодить страві. Під час зливання води кожна макаронина покривається слизьким шаром, через який будь-який соус просто стікає на дно тарілки.

Перші переможці вже отримали свої призи від Руни! А ви ще не долучились? У матеріалах рубрики Смачно 24 знаходьте 5 клікабельних баночок соусу і беріть участь у розіграші призів від бренду. А 6 травня можна забрати головний приз – мультипіч Tefal.

Додавати олію варто лише у виняткових випадках, наприклад, якщо ви готуєте пасту заздалегідь або обсмажуєте її сухою для горіхового аромату. Для ідеального результату просто використовуйте велику каструлю, достатньо солі та перемішуйте страву на початку приготування.

Чи треба промивати макарони після варіння?

Промивання макаронів холодною водою – ще одна помилка, яка псує страву. Вода змиває з поверхні пасти цінний крохмальний шар, який допомагає соусу закріпитися на макаронах, наголошує Onet.

У результаті ви отримуєте слизький продукт, який існує окремо від підливи, а сама страва миттєво стає холодною. Єдиний випадок, коли промивання виправдане – це приготування холодних салатів або використання пасти, яка має занадто багато крохмалю (наприклад, з м'яких сортів пшениці), щоб зупинити процес приготування.

