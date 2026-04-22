Майонез є невід’ємним "атрибутом" більшості холодильників. Канапки, салати, святкові страви – він завжди доречний та прийде на допомогу. Скільки часу його можна зберігати після відкривання – розповідає портал Onet.

Як довго можна зберігати відкритий майонез?

Наявність кислоти в складі дещо стримує розвиток мікроорганізмів, але цей продукт не є "вічним". Фахівці зазначають, що магазинний майонез після розгерметизації упаковки може зберігатися в холодильнику до двох місяців.

Соус, який є у кожному холодильнику

Протягом цього періоду вкрай важливо стежити за його станом, звертаючи увагу на будь-які зміни в ароматі чи відтінку. Якщо зʼявляється найменший сумнів у його свіжості – такого продукту краще позбутися.

Ситуація з домашнім соусом принципово інша. Оскільки він готується на сирих жовтках і не містить промислових консервантів, термін його придатності критично малий. Такий продукт слід тримати виключно в холоді не довше 4 – 7 днів. Порушення цих часових меж може бути небезпечним для здоров'я.

Як швидко приготувати домашній майонез?

У ємність блендера розбийте одне ціле яйце кімнатної температури, додайте дрібку солі, пів чайної ложки цукру, чайну ложку гірчиці та столову ложку лимонного соку або оцту. Останньою влийте склянку рафінованої соняшникової олії, після чого опустіть блендер на саме дно так, щоб він повністю накрив собою жовток, підказує Ania gotuje.

Почніть збивати масу на максимальній швидкості, утримуючи блендер нерухомо біля дна протягом перших 10 – 15 секунд, поки під ним не почне з'являтися біла емульсія. Коли більша частина олії перетвориться на густий крем, повільно піднімайте та опускайте прилад, щоб рівномірно змішати залишки жиру.

