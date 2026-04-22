Майонез является неотъемлемым "атрибутом" большинства холодильников. Бутерброды, салаты, праздничные блюда – он всегда уместен и придет на помощь. Сколько времени его можно хранить после открывания – рассказывает портал Onet.

Как долго можно хранить открытый майонез?

Наличие кислоты в составе несколько сдерживает развитие микроорганизмов, но этот продукт не является "вечным". Специалисты отмечают, что магазинный майонез после разгерметизации упаковки может храниться в холодильнике до двух месяцев.

Соус, который есть в каждом холодильнике / Фото Pixabay

В течение этого периода крайне важно следить за его состоянием, обращая внимание на любые изменения в аромате или оттенке. Если появляется малейшее сомнение в его свежести – от такого продукта лучше избавиться.

Ситуация с домашним соусом принципиально другая. Поскольку он готовится на сырых желтках и не содержит промышленных консервантов, срок его годности критически мал. Такой продукт следует держать исключительно в холоде не дольше 4 – 7 дней. Нарушение этих временных рамок может быть опасным для здоровья.

Как быстро приготовить домашний майонез?

В емкость блендера разбейте одно целое яйцо комнатной температуры, добавьте щепотку соли, пол чайной ложки сахара, чайную ложку горчицы и столовую ложку лимонного сока или уксуса. Последней влейте стакан рафинированного подсолнечного масла, после чего опустите блендер на самое дно так, чтобы он полностью накрыл собой желток, подсказывает Ania gotuje.

Начните взбивать массу на максимальной скорости, удерживая блендер неподвижно у дна в течение первых 10 – 15 секунд, пока под ним не начнет появляться белая эмульсия. Когда большая часть масла превратится в густой крем, медленно поднимайте и опускайте прибор, чтобы равномерно смешать остатки жира.

