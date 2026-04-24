Многие хозяйки добавляют оливковое масло в воду, надеясь, что паста не слипнется. Однако физика процесса говорит об обратном, поэтому лучше от такого шага отказаться навсегда, советует портал Akademia Smaku.

Почему не стоит добавлять масло в макароны?

Поскольку масло легче воды, оно просто плавает на поверхности ненужной пленкой, пока макароны варятся на дне. На самом деле слипание предотвращает не жир, а обычное перемешивание в первые минуты варки, когда активно выделяется крахмал.

Перемешивание – лучший предохранитель слипания / Фото Pixabay

Более того, масляный барьер только вредит блюду. Во время слива воды каждая макаронина покрывается скользким слоем, через который любой соус просто стекает на дно тарелки.

Перші переможці вже отримали свої призи від Руни! А ви ще не долучились? У матеріалах рубрики Смачно 24 знаходьте 5 клікабельних баночок соусу і беріть участь у розіграші призів від бренду. А 6 травня можна забрати головний приз – мультипіч Tefal.

Добавлять масло стоит лишь в исключительных случаях, например, если вы готовите пасту заранее или обжариваете ее сухой для орехового аромата. Для идеального результата просто используйте большую кастрюлю, достаточно соли и перемешивайте блюдо в начале приготовления.

Надо ли промывать макароны после варки?

Промывание макарон холодной водой – еще одна ошибка, которая портит блюдо. Вода смывает с поверхности пасты ценный крахмальный слой, который помогает соусу закрепиться на макаронах, отмечает Onet.

В результате вы получаете скользкий продукт, который существует отдельно от подливы, а само блюдо мгновенно становится холодным. Единственный случай, когда промывка оправдана – это приготовление холодных салатов или использование пасты, которая имеет слишком много крахмала (например, из мягких сортов пшеницы), чтобы остановить процесс приготовления.

Какие советы стоит знать