У сучасному ритмі життя завжди варто мати про запас щось смачненьке для швидкого перекусу. Для цього треба лише буряк і кілька простих інгредієнтів. розповідає інстаграм yanni.cooking.

Як швидко приготувати салат-намазку з буряка?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 – 3 варених яйця;

– 1 невеликий варений буряк;

– 1 плавлений сирок;

– 1 – 2 зубчики часнику;

– сіль та перець до смаку.

Ідеальне рішення на кожен день: дивіться відео

Приготування:

Відваріть яйця та буряк (можна взяти вже готовий), після чого подрібніть їх за допомогою дрібної тертки та поєднайте у глибокій ємності. Додайте до маси натертий плавлений сирок. Для легшої обробки його варто попередньо витримати в морозилці. Приправте суміш пропущеним через прес часником і дрібкою солі, після чого ретельно вимішайте до стану ніжного однорідного паштету. Ця намазка ідеально смакує на хрустких тостах або свіжих хлібцях навіть без заправки, оскільки буряк разом із сиром створюють достатню соковитість.

Як варити буряк, щоб зберегти всі соки?

Щоб буряк залишився соковитим, його потрібно варити виключно в шкірці, не зрізаючи хвостик і верхівку. Порушення цілісності плода призведе до того, що сік вимиється у воду, а м’якоть стане блідою та водянистою, розповідає портал Pysznosci.

Також важливо закладати овоч уже в киплячу воду, це допоможе швидше "запечатати" корисні речовини всередині. Також не варто солити воду під час варіння, адже сіль витягує вологу та робить буряк жорсткішим. Замість цього додайте у каструлю чайну ложку цукру та дрібку лимонної кислоти.

