Капуста та мʼясо – це ідеальне поєднання, яке дозволяє отримати чудову страву, не докладаючи особливих зусиль. Кілька акцентів – і незабутня трапеза гарантована, розповідає TikTok vivien_kb.
Як легко приготувати капусту з мʼясом?
- Час: 10 хвилин + запікання
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 800 грамів квашеної капусти;
– 500 грамів мʼяса;
– 500 грамів копчених ребер;
– 2 цибулі;
– 300 грамів печериць;
– 3 столові ложки томатного соусу;
– сіль та перець до смаку.
Зберіть соуси та поїжте нормально! У матеріалах рубрики Смачно 24 знаходьте 5 клікабельних баночок соусу для пікніка і беріть участь у розіграші подарунків. А 6 травня можна забрати головний приз – мультипіч Tefal.
Приготування:
- Помістіть усі компоненти у вогнетривку форму або глибоке деко та додайте склянку води.
- Спочатку відправте страву в розігріту до 180°C духовку й почекайте, поки рідина почне кипіти.
- Після цього знизьте нагрів до 150 – 160 градусів і залиште томитися на 3 – 4 години.
- За цей час капуста набуде ніжної текстури, а м’ясо стане максимально соковитим і м’яким.
Як вибирати копчені ребра?
При виборі копчених ребер дивіться на колір та поверхню. М’ясо має бути сухим, золотисто-коричневого відтінку, підказує Doradca Smaku.
Уникайте яскраво-помаранчевих виробів із липким нальотом. Зазвичай це ознака використання "рідкого диму" та барвників. Також зверніть увагу на запах і структуру. Якісний продукт пахне деревиною, а не хімією.
