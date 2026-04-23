Капуста та мʼясо – це ідеальне поєднання, яке дозволяє отримати чудову страву, не докладаючи особливих зусиль. Кілька акцентів – і незабутня трапеза гарантована, розповідає TikTok vivien_kb.

Як легко приготувати капусту з мʼясом?

Час : 10 хвилин + запікання

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 800 грамів квашеної капусти;

– 500 грамів мʼяса;

– 500 грамів копчених ребер;

– 2 цибулі;

– 300 грамів печериць;

– 3 столові ложки томатного соусу;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Помістіть усі компоненти у вогнетривку форму або глибоке деко та додайте склянку води. Спочатку відправте страву в розігріту до 180°C духовку й почекайте, поки рідина почне кипіти. Після цього знизьте нагрів до 150 – 160 градусів і залиште томитися на 3 – 4 години. За цей час капуста набуде ніжної текстури, а м’ясо стане максимально соковитим і м’яким.

Як вибирати копчені ребра?

При виборі копчених ребер дивіться на колір та поверхню. М’ясо має бути сухим, золотисто-коричневого відтінку, підказує Doradca Smaku.

Уникайте яскраво-помаранчевих виробів із липким нальотом. Зазвичай це ознака використання "рідкого диму" та барвників. Також зверніть увагу на запах і структуру. Якісний продукт пахне деревиною, а не хімією.

