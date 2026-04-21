Для запіканки важлива саме текстура – щільна, але м’яка, без зайвої вологи й без сухого краю після духовки, пише Яна Коріненко. Важливе значення не лише склад, а й те, як саме запіканка охолоджується після випікання.

Як приготувати сирну запіканку?

Час : 1 година

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів кисломолочного сиру;

– 80 грамів цукру;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 45 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 130 грамів сметани;

– 2 яйця;

– сухофрукти до смаку;

– цукати до смаку;

– цедра лимона до смаку.

Ви закохаєтеся у цю запіканку: дивіться відео

Приготування:

До чаші блендера перекладіть кисломолочний сир, додайте яйця, сметану, цукор, ванільний цукор і сіль, після чого перебийте все до однорідної маси. Потім всипте кукурудзяний крохмаль і ще раз ретельно перемішайте, щоб маса залишилася рівномірною. Далі додайте сухофрукти, цукати та цедру лимона, акуратно розмішуючи, щоб начинка рівномірно розподілилася. Готову сирну масу перекладіть у форму для випікання. На дно духовки поставте ємність із водою, щоб запіканка готувалася на водяній бані. Випікайте при температурі 170 градусів приблизно 1 годину. Після завершення випікання не діставайте запіканку одразу: трохи прочиніть дверцята духовки й залиште її всередині до повного охолодження. Така структура буде ніжнішою, а сама запіканка краще триматиме форму.

Який сир вибрати для запіканки?

Для запіканок і сирників найкраще підходить кисломолочний сир середньої жирності – не надто сухий, але й не водянистий. Якщо сир кришиться, але при стисканні легко збирається в масу, це хороший варіант, пише Кyiv. Саме такий продукт дає правильну текстуру: сирники тримають форму, а запіканка не стає важкою або надто вологою.

Занадто мокрий сир перед приготуванням краще відтиснути, інакше доведеться додавати більше борошна чи манки, а це вже змінює смак. Дуже сухий теж не ідеальний – готова страва може вийти щільною.

Для ніжної запіканки сир часто додатково перетирають або перебивають, а для сирників інколи достатньо просто добре розім’яти виделкою. Саме від якості сиру тут залежить більше, ніж від решти інгредієнтів.

