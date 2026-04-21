Для запіканки важлива саме текстура – щільна, але м’яка, без зайвої вологи й без сухого краю після духовки, пише Яна Коріненко. Важливе значення не лише склад, а й те, як саме запіканка охолоджується після випікання.
Як приготувати сирну запіканку?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів кисломолочного сиру;
– 80 грамів цукру;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 45 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 130 грамів сметани;
– 2 яйця;
– сухофрукти до смаку;
– цукати до смаку;
– цедра лимона до смаку.
Зустрічайте місяць із призами! У матеріалах Смачно 24 знайдіть 5 клікабельних баночок соусу й вигравайте смачні і корисні подарунки, серед яких – мультипіч Tefal. Розіграш триває з 7 квітня до 6 травня.
Приготування:
- До чаші блендера перекладіть кисломолочний сир, додайте яйця, сметану, цукор, ванільний цукор і сіль, після чого перебийте все до однорідної маси.
- Потім всипте кукурудзяний крохмаль і ще раз ретельно перемішайте, щоб маса залишилася рівномірною. Далі додайте сухофрукти, цукати та цедру лимона, акуратно розмішуючи, щоб начинка рівномірно розподілилася. Готову сирну масу перекладіть у форму для випікання.
- На дно духовки поставте ємність із водою, щоб запіканка готувалася на водяній бані. Випікайте при температурі 170 градусів приблизно 1 годину.
- Після завершення випікання не діставайте запіканку одразу: трохи прочиніть дверцята духовки й залиште її всередині до повного охолодження.
- Така структура буде ніжнішою, а сама запіканка краще триматиме форму.
Який сир вибрати для запіканки?
Для запіканок і сирників найкраще підходить кисломолочний сир середньої жирності – не надто сухий, але й не водянистий. Якщо сир кришиться, але при стисканні легко збирається в масу, це хороший варіант, пише Кyiv. Саме такий продукт дає правильну текстуру: сирники тримають форму, а запіканка не стає важкою або надто вологою.
Занадто мокрий сир перед приготуванням краще відтиснути, інакше доведеться додавати більше борошна чи манки, а це вже змінює смак. Дуже сухий теж не ідеальний – готова страва може вийти щільною.
Для ніжної запіканки сир часто додатково перетирають або перебивають, а для сирників інколи достатньо просто добре розім’яти виделкою. Саме від якості сиру тут залежить більше, ніж від решти інгредієнтів.
