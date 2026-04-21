Для запеканки важна именно текстура – плотная, но мягкая, без лишней влаги и без сухого края после духовки, пишет Яна Кориненко. Важное значение не только состав, но и то, как именно запеканка охлаждается после выпекания.
Как приготовить творожную запеканку?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов творога;
– 80 граммов сахара;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 45 граммов кукурузного крахмала;
– 130 граммов сметаны;
– 2 яйца;
– сухофрукты по вкусу;
– цукаты по вкусу;
– цедра лимона по вкусу.
Приготовление:
- В чашу блендера переложите творог, добавьте яйца, сметану, сахар, ванильный сахар и соль, после чего перебейте все до однородной массы.
- Затем всыпьте кукурузный крахмал и еще раз тщательно перемешайте, чтобы масса осталась равномерной. Далее добавьте сухофрукты, цукаты и цедру лимона, аккуратно размешивая, чтобы начинка равномерно распределилась. Готовую творожную массу переложите в форму для выпекания.
- На дно духовки поставьте емкость с водой, чтобы запеканка готовилась на водяной бане. Выпекайте при температуре 170 градусов примерно 1 час.
- После завершения выпекания не доставайте запеканку сразу: немного приоткройте дверцу духовки и оставьте ее внутри до полного остывания.
- Такая структура будет более нежной, а сама запеканка будет лучше держать форму.
Какой сыр выбрать для запеканки?
Для запеканок и сырников лучше всего подходит творог средней жирности – не слишком сухой, но и не водянистый. Если творог крошится, но при сжимании легко собирается в массу, это хороший вариант, пишет Кyiv. Именно такой продукт дает правильную текстуру: сырники держат форму, а запеканка не становится тяжелой или слишком влажной.
Слишком мокрый творог перед приготовлением лучше отжать, иначе придется добавлять больше муки или манки, а это уже меняет вкус. Очень сухой тоже не идеален – готовое блюдо может получиться плотным.
Для нежной запеканки сыр часто дополнительно перетирают или перебивают, а для сырников иногда достаточно просто хорошо размять вилкой. Именно от качества сыра здесь зависит больше, чем от остальных ингредиентов.
