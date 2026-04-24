В современном ритме жизни всегда стоит иметь в запасе что-то вкусненькое для быстрого перекуса. Для этого надо только свеклу и несколько простых ингредиентов. рассказывает инстаграм yanni.cooking.

Как быстро приготовить салат-намазку из свеклы?

Время : 10 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 – 3 вареных яйца;

– 1 небольшая вареная свекла;

– 1 плавленый сырок;

– 1 – 2 зубчика чеснока;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Отварите яйца и свеклу (можно взять уже готовый), после чего измельчите их с помощью мелкой терки и соедините в глубокой емкости. Добавьте к массе натертый плавленый сырок. Для более легкой обработки его следует предварительно выдержать в морозилке. Приправьте смесь пропущенным через пресс чесноком и щепоткой соли, после чего тщательно вымешайте до состояния нежного однородного паштета. Эта намазка идеально подходит на хрустящих тостах или свежих хлебцах даже без заправки, поскольку свекла вместе с сыром создают достаточную сочность.

Как варить свеклу, чтобы сохранить все соки?

Чтобы свекла осталась сочной, ее нужно варить исключительно в кожуре, не срезая хвостик и верхушку. Нарушение целостности плода приведет к тому, что сок вымоется в воду, а мякоть станет бледной и водянистой, рассказывает портал Pysznosci.

Также важно закладывать овощ уже в кипящую воду, это поможет быстрее "запечатать" полезные вещества внутри. Также не стоит солить воду во время варки, ведь соль вытягивает влагу и делает свеклу жестче. Вместо этого добавьте в кастрюлю чайную ложку сахара и щепотку лимонной кислоты.

