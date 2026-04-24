Этот вариант десерта поражает сочетанием хрустящего безе и невесомого крема, напоминающего изысканный пломбир. Если хочется вкусненького, а тратить время и усилия не хочется, то вы нашли просто идеальный рецепт, рассказывает Shuba.
Кстати Это было лучшее лакомство детства: как приготовить те самые "Каштаны"
Как сделать "Киевский" торт без выпечки
- Время: 2 часа
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 400 граммов печенья безе;
– 200 граммов сливочного масла;
– 440 граммов сгущенного молока;
– грецкие орехи.
Торт, который любят все / Фото Kateryna Tarasenko
Приготовление:
- Оставьте сливочное масло и сгущенное молоко при комнатной температуре до размягчения, после чего соедините их в однородную массу, по желанию добавив немного коньяка для аромата.
- Выстелите форму пищевой пленкой и выложите слой печенья, плотно заполняя полости мелкими кусочками, а сверху равномерно распределите половину подготовленного крема.
- Повторите слои еще раз, слегка постучите формой для лучшего распределения начинки, накройте пленкой и аккуратно утрамбуйте руками.
- После 2 часов в холодильнике переложите готовый торт на блюдо, уберите пленку и украсьте поверхность измельченным печеньем или орехами.
Какое масло выбрать?
Когда речь идет о взбитом креме, то важно выбирать масло высокой жирности. Однако если речь идет просто о перемешивании, то вполне достаточно и 72%, подсказывает Onet.
Главное позаботиться о том, чтобы все ингредиенты были одинаковой температуры. Тогда крем не будет расслаиваться и подарит лучшую текстуру.
Что вкусного приготовить?
Эта шедевральная капуста с мясом точно станет для вас приятным сюрпризом.
А еще в вашем холодильнике точно должен быть этот паштет.