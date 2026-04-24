Этот вариант десерта поражает сочетанием хрустящего безе и невесомого крема, напоминающего изысканный пломбир. Если хочется вкусненького, а тратить время и усилия не хочется, то вы нашли просто идеальный рецепт, рассказывает Shuba.

Как сделать "Киевский" торт без выпечки

Время : 2 часа

Порций: 6

Ингредиенты:

– 400 граммов печенья безе;

– 200 граммов сливочного масла;

– 440 граммов сгущенного молока;

– грецкие орехи.

Торт, который любят все / Фото Kateryna Tarasenko

Приготовление:

Оставьте сливочное масло и сгущенное молоко при комнатной температуре до размягчения, после чего соедините их в однородную массу, по желанию добавив немного коньяка для аромата. Выстелите форму пищевой пленкой и выложите слой печенья, плотно заполняя полости мелкими кусочками, а сверху равномерно распределите половину подготовленного крема. Повторите слои еще раз, слегка постучите формой для лучшего распределения начинки, накройте пленкой и аккуратно утрамбуйте руками. После 2 часов в холодильнике переложите готовый торт на блюдо, уберите пленку и украсьте поверхность измельченным печеньем или орехами.

Какое масло выбрать?

Когда речь идет о взбитом креме, то важно выбирать масло высокой жирности. Однако если речь идет просто о перемешивании, то вполне достаточно и 72%, подсказывает Onet.

Главное позаботиться о том, чтобы все ингредиенты были одинаковой температуры. Тогда крем не будет расслаиваться и подарит лучшую текстуру.

