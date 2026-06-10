Клубника – довольно "капризная" ягода, которая портится по нескольким причинам: она мгновенно впитывает влагу, страдает от малейших механических повреждений и совсем не выносит тепла. Более того, появление плесени даже на одной ягодке способно за считанные часы загубить целый контейнер, рассказывает All recipes.

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"Магия" стеклянной банки

Чтобы найти идеальную формулу хранения клубники, был проведен независимый 7-дневный эксперимент. В ходе исследования одинаковое количество клубники расфасовали по 5 популярным методам: оставили в магазинной упаковке, переложили на бумажные полотенца, мыли обычной водой и уксусным раствором, а также поместили в сухую стеклянную тару.

Ежедневный мониторинг наличия пятен и гнили привел к весьма неожиданным выводам. Настоящей катастрофой оказалось хранение ягод в родном магазинном пластике. Вентиляционные отверстия, которые помогают во время транспортировки, в домашних условиях работают против продукта, заставляя влагу циркулировать внутри. Как следствие, первые признаки грибка появились уже на третий день, а на пятые сутки половина контейнера стала непригодной для употребления.

Клубника нуждается в правильном хранении / Фото Pixabay

Итак, первое правило – немедленно освобождать клубнику из пластиковых контейнеров. Популярный в сети метод промывки ягод уксусным раствором тоже показал противоречивые результаты. Хотя уксус прекрасно уничтожает поверхностные бактерии, любой контакт с дополнительной водой опасен для клубники. Даже после тщательной просушки на воздухе влага проникает в микротрещины, и уже на четвертый день плоды начинают покрываться темными пятнами.

Метод с использованием бумажных полотенец (как для мытых, так и для сухих ягод) позволял ягодам продержаться чуть дольше, но на шестой день тоже "сдались" под воздействием воздуха.

Абсолютным и безоговорочным победителем теста стала обычная стеклянная банка. Метод удивительно прост: сухие, немытые ягоды сразу после покупки перекладывают в чистую стеклянную емкость, плотно закрывают крышкой и отправляют в холодильник. В такой среде клубника остается твердой, яркой и безупречно свежей даже на десятый день хранения.

Секрет успеха этого старомодного способа заключается в полной герметичности. Стекло блокирует доступ лишней влаги и защищает деликатные плоды от посторонних бактерий, циркулирующих в холодильной камере.