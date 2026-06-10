Полуниця – доволі "примхлива" ягода, яка псується з кількох причин: вона миттєво вбирає вологу, страждає від найменших механічних пошкоджень і зовсім не виносить тепла. Ба більше, поява цвілі навіть на одній ягідці здатна за лічені години занапастити цілий контейнер, розповідає All recipes.

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"Магія" скляної банки

Щоб знайти ідеальну формулу зберігання полуниці, було проведено незалежний 7-денний експеримент. У ході дослідження однакову кількість полуниці розфасували за 5 популярними методами: залишили в магазинній упаковці, переклали на паперові рушники, мили звичайною водою та оцтовим розчином, а також помістили в суху скляну тару.

Щоденний моніторинг наявності плям і гнилі привів до вельми несподіваних висновків. Справжньою катастрофою виявилося зберігання ягід у рідному магазинному пластику. Вентиляційні отвори, які допомагають під час транспортування, в домашніх умовах працюють проти продукту, змушуючи вологу циркулювати всередині. Як наслідок, перші ознаки грибка з'явилися вже на третій день, а на п'яту добу половина контейнера стала непридатною для вживання.

Полуниця потребує правильного зберігання / Фото Pixabay

Отже, перше правило – негайно звільняти полуницю з пластикових контейнерів. Популярний у мережі метод промивання ягід оцтовим розчином теж показав суперечливі результати. Хоча оцет чудово знищує поверхневі бактерії, будь-який контакт із додатковою водою є небезпечним для полуниці. Навіть після ретельного просушування на повітрі волога проникає в мікротріщини, і вже на четвертий день плоди починають покриватися темними плямами.

Метод з використанням паперових рушників (як для митих, так і для сухих ягід) дозволяв ягодам протриматися трохи довше, але на шостий день теж "здалися" під впливом повітря.

Абсолютним і беззаперечним переможцем тесту стала звичайна скляна банка. Метод дивовижно простий: сухі, немиті ягоди відразу після покупки перекладають у чисту скляну ємність, щільно закривають кришкою та відправляють у холодильник. У такому середовищі полуниця залишається твердою, яскравою та бездоганно свіжою навіть на десятий день зберігання.

Секрет успіху цього старомодного способу полягає в повній герметичності. Скло блокує доступ зайвої вологи та захищає делікатні плоди від сторонніх бактерій, що циркулюють у холодильній камері.