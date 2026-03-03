Такие котлеты хорошо держат форму и остаются сочными внутри, пишет Валя Саенко. Если добавить к ним соус, то все будут просить добавку.
Как приготовить постные рыбные котлеты?
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 600 граммов рыбного филе;
– 1 репчатый лук;
– зеленый лук и свежий укроп (3 – 5 побегов);
– 1 куриное яйцо;
– 1 столовая ложка панировочных сухарей;
– 2 столовые ложки греческого йогурта;
– соль и перец по вкусу;
– пшеничная мука для панировки котлет;
для соуса тартар:
– 150 греческого йогурта;
– 100 граммов сметаны;
– 1 пучок укропа;
– соленый огурец;
– половина репчатого лука (можно использовать сорт Марс).
Делаем рыбные котлеты, в которые вы влюбитесь: видео
Приготовление:
- Репчатый лук тщательно очистите, нарежьте мелким кубиком и обжарьте на разогретой сковородке с маслом до румяности.
- Пока лук жарится, приготовьте рыбный фарш в мясорубке или измельчите рыбу ручным блендером.
- Добавьте в фарш свежую зелень и еще раз коротко перебейте, далее вбейте яйцо, положите йогурт и всыпьте сухари, приправьте солью и черным молотым перцем, а затем добавьте обжаренный лук и хорошо перемешайте – масса должна получиться довольно густой.
- Сформируйте котлеты, обваляйте их в муке и обжарьте на разогретой сковороде с маслом до готовности.
- Для соуса тартар огурец нарежьте мелким кубиком, так же мелко нарежьте репчатый лук, укроп порубите и смешайте все со сметаной и греческим йогуртом.
- Подавайте рыбные котлеты вместе с соусом.
Как выбрать соус в магазине?
Есть проверенное годами правило – не верить названию, доверять только составу, пишет Ецг. Обычно, все важное написано мелким шрифтом.
В кетчупе нормально видеть томаты или томатную пасту, воду, специи, уксус, соль. С бургерными соусами хитрее – там обычно база майонезная или масляная. Хорошо, когда это подсолнечное или рапсовое масло, яйцо или яичный желток, горчица, огурцы/лук, специи. Тартар имеет четкие маркеры: огурцы, каперсы или зелень, горчица, кислинка, специи.
Что лучше не покупать вообще – когда в первых строках стоит сахар или сиропы, а основной ингредиент где-то в конце. Много ароматизаторов или эмульгаторов. Длинный список загустителей и стабилизаторов или подозрительно яркий цвет.
