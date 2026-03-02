Лаваш с начинкой при правильном сочетании может получиться вкуснее пиццы. Главное найти правильный баланс вкусов и не бояться экспериментировать, рассказывает портал Beszamel.

Как быстро приготовить вкусный завтрак?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 листа лаваша;

– 1 лук;

– 1 сладкий перец;

– 4 яйца;

– 100 миллилитров молока;

– 150 граммов сыра;

– 185 граммов тунца;

– несколько веточек укропа;

– соль;

– кунжутные семена.

Идеальное сочетание / Скриншот из видео Натальи Кириченко

Приготовление:

Мелко накрошите лук и сладкий перец. Пассеруйте лук на разогретом масле до приятного золотистого оттенка, после чего добавьте кубики перца, слегка посолите и обжарьте до мягкости. В глубокой миске взбейте яйца с молоком, подмешайте к ним готовую овощную зажарку, добавьте натертый на крупной терке сыр и консервированный тунец. По желанию всыпьте щепотку измельченного укропа и финально отрегулируйте вкус солью. Для формирования пирога подготовьте два листа лаваша: из одного вырежьте большой круг, что закроет дно и бортики формы, а с другого – меньше, только по диаметру дна. Устелите форму большим листом, осторожно расправляя края, и наполните ее рыбной начинкой. Накройте блюдо меньшим кругом лаваша, щедро присыпьте сверху сыром и кунжутом. Запекайте при температуре 180 градусов около 15 минут до появления румяной корочки. Этот простой, но сытный пирог станет отличным вариантом быстрого ужина.

Каких еще акцентов добавить блюду?

Смазывание верхнего слоя лаваша смесью взбитого яичного желтка и растопленного сливочного масла – это простой, но эффективный секрет, что превратит домашнюю выпечку в кулинарный шедевр, подсказывает Fajne gotowanie.

Желток обеспечит пирогу глянцевый золотистый цвет, а сливочное масло пропитает тонкое тесто, делая его структуру одновременно хрупкой и нежной, что идеально контрастирует с сочной рыбной начинкой внутри.

Это не только улучшит внешний вид вашего пирога, но и создаст тот самый характерный хруст.

