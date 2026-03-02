Десерт не тяжелый, хорошо держит форму и выглядит аккуратно в разрезе, сообщает Инстаграм Yurii Peony. Это нежное тирамису с ярким цитрусовым акцентом, которое не требует сложного декора.

Как приготовить лимонное тирамису?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 24 штуки савоярди;

– цедра одного лимона;

– 150 миллилитров лимонного сока;

– цедра трех лимонов;

– 150 граммов яиц;

– 150 граммов сахара;

– 120 граммов сливочного масла жирностью 82%;

– 200 миллилитров воды;

– 80 миллилитров лимонного сока;

– 50 миллилитров ликера "Лимончелло";

– 200 граммов сахара;

– 250 граммов маскарпоне;

– 600 миллилитров сливок жирностью 30–33%;

– 150 граммов сахарной пудры.

Приготовление:

Натрите цедру лимона на мелкой терке, выжмите сок и вместе с цедрой доведите до кипения, после чего процедите от косточек и частичек кожуры. Яйца соедините с сахаром, влейте лимонный сок и перемешайте. Перелейте смесь в сотейник и, постоянно помешивая, доведите до кипения – масса должна провариться 10–15 секунд. Переложите ее в мерный стакан, добавьте холодное сливочное масло и перемешайте, после чего перебейте погружным блендером до гладкой текстуры. Перелейте курд в плоскую посудину, накройте пленкой в контакт и поставьте в холодильник охлаждаться. Для сиропа соедините в сотейнике воду, сахар, лимонный сок и ликер, доведите до кипения и перелейте в другую емкость для охлаждения, при необходимости ликер замените водой. Для крема в чаше комбайна соедините маскарпоне, сахарную пудру и холодные сливки, взбейте на средних оборотах до нежной, воздушной консистенции, которая держит форму. Охлажденный курд перемешайте и переложите в кондитерский мешок без насадки. В форму размером 26 на 21 сантиметр и высотой 6 сантиметров выложите пропитанные сиропом савоярди. Сверху равномерно нанесите слой крема, затем курд, после чего повторите слой пропитанных савоярди, крема и курда, удобно используя кондитерский мешок и силиконовую лопатку для выравнивания. Часть крема оставьте для декора, переложите в мешок с круглой насадкой диаметром 12 – 14 миллиметров и отсадите поверх курда. Украсьте цедрой лимона и, по желанию, листочками мяты. Поставьте тирамису в холодильник на несколько часов для стабилизации и пропитки.

Можно ли заменить маскарпоне для тирамису?

Лучшая замена маскарпоне для тирамису, чтобы сохранить хорошую текстуру, это сливочный сыр (cream cheese) и жирные сливки 30 – 35%, советует Владимир Ярославский. Пропорция, которая чаще всего дает нужную плотность: 250 граммов сливочного сыра и 100–150 миллилитров холодных сливок. Взбей сливки до мягких пиков, отдельно размешай творог, потом аккуратно соедини.

Получится крем, который держит форму и не поплывет. Рикотта, сметана, йогурт – хуже именно по текстуре: рикотта часто зернистая, сметана и йогурт легко дают лишнюю жидкость. Если надо один вариант без сомнений – бери сливочный сыр и сливки.

