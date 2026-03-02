Рецепт мяса в пергаменте станет для вас отличным решением на каждый день. Это легко, вкусно, а главное – мясо будет очень сочным, рассказывает портал Moje gotowanie.

Как вкусно приготовить сочное мясо?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм мяса;

– 1 чайная ложка соли;

– перец и специи по вкусу;

– 4 зубчика чеснока;

– кусочек масла.

Приготовление:

Возьмите мясо и разделите его на одинаковые порционные кусочки размером примерно 3 на 4 сантиметра. На противень застелите лист пергамента, сложенный вдвое, и тщательно смажьте его маслом или сливочным маслом перед тем, как выложить мясо. На такое количество мяса понадобится примерно пол чайной ложки соли и смесь молотых перцев для аромата. Пропустите несколько зубчиков чеснока через пресс и равномерно распределите часть массы по кусочкам; затем переверните мясо, чтобы посолить, поперчить и добавить остатки чеснока с другой стороны. Накройте блюдо еще одним листом промасленной бумаги и плотно заверните края, создавая герметичный "конверт". Запекайте мясо в духовке, разогретой до 200 градусов, в течение 35 – 40 минут, ориентируясь на особенности вашей техники. Такой способ приготовления в собственном соку сделает свинину невероятно мягкой, а подавать ее можно с любым любимым гарниром.

Как добавить в блюдо лук и травы?

Добавление веточки свежего розмарина или нескольких тонких колец лука непосредственно в пергаментный конверт наполнит свинину глубоким лесным ароматом и приятной сладостью, подсказывает Smakosze.

Во время запекания розмарин выделяет эфирные масла, которые идеально подчеркивают насыщенный вкус шеи, а лук, млея в собственном соку мяса, становится нежной и создает основу для природного соуса прямо внутри пакета.

Эфирные масла трав пропитают каждый кусочек, делая блюдо не просто сытным, а действительно изысканным и ароматным, что особенно подойдет с гарниром из запеченного картофеля или легким овощным салатом.

