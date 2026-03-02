Рецепт мʼяса в пергаменті стане для вас чудовим рішенням на кожен день. Це легко, смачно, а головне – мʼясо буде дуже соковитим, розповідає портал Moje gotowanie.

Як смачно приготувати соковите мʼясо?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм мʼяса;

– 1 чайна ложка солі;

– перець та спеції до смаку;

– 4 зубчики часнику;

– шматочок масла.

Приготування:

Візьміть мʼясо та розділіть її на однакові порційні шматочки розміром приблизно 3 на 4 сантиметри. На деко застеліть лист пергаменту, складений удвоє, і ретельно змастіть його олією або вершковим маслом перед тим, як викласти м'ясо. На таку кількість м’яса знадобиться приблизно пів чайної ложки солі та суміш мелених перців для аромату. Пропустіть кілька зубчиків часнику через прес і рівномірно розподіліть частину маси по шматочках; потім переверніть м’ясо, щоб посолити, поперчити та додати залишки часнику з іншого боку. Накрийте страву ще одним листом промасленого паперу та щільно загорніть краї, створюючи герметичний "конверт". Запікайте м’ясо в духовці, розігрітій до 200 градусів, протягом 35 – 40 хвилин, орієнтуючись на особливості вашої техніки. Такий спосіб приготування у власному соку зробить свинину неймовірно м'якою, а подавати її можна з будь-яким улюбленим гарніром.

Як додати у страву цибулю та трави?

Додавання гілочки свіжого розмарину або кількох тонких кілець цибулі безпосередньо у пергаментний конверт наповнить свинину глибоким лісовим ароматом і приємною солодкуватістю, підказує Smakosze.

Під час запікання розмарин виділяє ефірні олії, які ідеально підкреслюють насичений смак шиї, а цибуля, мліючи у власному соку м’яса, стає ніжною та створює основу для природного соусу прямо всередині пакунка.

Ефірні олії трав просочать кожен шматочок, роблячи страву не просто ситною, а справді вишуканою та ароматною, що особливо смакуватиме з гарніром із запеченої картоплі або легким овочевим салатом.

