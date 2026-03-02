Рецепт мʼяса в пергаменті стане для вас чудовим рішенням на кожен день. Це легко, смачно, а головне – мʼясо буде дуже соковитим, розповідає портал Moje gotowanie.
Як смачно приготувати соковите мʼясо?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм мʼяса;
– 1 чайна ложка солі;
– перець та спеції до смаку;
– 4 зубчики часнику;
– шматочок масла.
Приготування:
- Візьміть мʼясо та розділіть її на однакові порційні шматочки розміром приблизно 3 на 4 сантиметри.
- На деко застеліть лист пергаменту, складений удвоє, і ретельно змастіть його олією або вершковим маслом перед тим, як викласти м'ясо.
- На таку кількість м’яса знадобиться приблизно пів чайної ложки солі та суміш мелених перців для аромату. Пропустіть кілька зубчиків часнику через прес і рівномірно розподіліть частину маси по шматочках; потім переверніть м’ясо, щоб посолити, поперчити та додати залишки часнику з іншого боку.
- Накрийте страву ще одним листом промасленого паперу та щільно загорніть краї, створюючи герметичний "конверт".
- Запікайте м’ясо в духовці, розігрітій до 200 градусів, протягом 35 – 40 хвилин, орієнтуючись на особливості вашої техніки.
- Такий спосіб приготування у власному соку зробить свинину неймовірно м'якою, а подавати її можна з будь-яким улюбленим гарніром.
Як додати у страву цибулю та трави?
Додавання гілочки свіжого розмарину або кількох тонких кілець цибулі безпосередньо у пергаментний конверт наповнить свинину глибоким лісовим ароматом і приємною солодкуватістю, підказує Smakosze.
Під час запікання розмарин виділяє ефірні олії, які ідеально підкреслюють насичений смак шиї, а цибуля, мліючи у власному соку м’яса, стає ніжною та створює основу для природного соусу прямо всередині пакунка.
Ефірні олії трав просочать кожен шматочок, роблячи страву не просто ситною, а справді вишуканою та ароматною, що особливо смакуватиме з гарніром із запеченої картоплі або легким овочевим салатом.
