Картофельные блины – это просто, вкусно и очень питательно. Если привычные драники уже не приносят столько удовольствия, пришло время для небольшого эксперимента, рассказывает портал "Господинька".

Как приготовить французские картофельные блины?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 картофеля;

– пол чайной ложки соли, паприки, перца и прованских трав;

– 3 яйца;

– сливочное масло;

– 50 граммов моцареллы (шариками);

– 1 помидор;

– 1 пучок зеленого лука;

– 80 граммов твердого сыра;

соус:

– 3 столовые ложки сметаны;

– по 1 чайной ложке кетчупа и горчицы;

– пол чайной ложки перца;

– пучок петрушки или укропа.

Вкусная трапеза без лишних усилий / Фото "Вкусные рецепты"

Приготовление:

Картофель натираем, заливаем водой, добавляем соль и оставляем на 10 минут, чтобы избавиться от лишнего крахмала. Промываем, сцеживаем, добавляем специи и делим массу на 2 части. Отдельно взбиваем яйца. Выкладываем половину массу на сковородку, выливаем половину яичной смеси, обжариваем с двух сторон. Оба коржа смазываем сливочным маслом. Далее на картофельный корж выкладываем тертый сыр и нарезанную моцареллу и овощи, накрываем вторым коржом, жарим под крышкой, чтобы расплавился сыр. По желанию можно жарить меньшими блинами – так блюдо будет выглядеть эстетичнее.

Какой картофель выбрать для блинов?

Для приготовления идеальных драников или картофельных блинов лучше всего выбирать сорта с высоким содержанием крахмала. Обычно это поздний картофель с желтой или коричневой кожурой и белой мякотью, рассказывает портал Pysznosci.

Именно крахмал отвечает за то, чтобы тесто держало форму, не растекалось на сковороде и приобретало ту самую аппетитную хрустящую корочку.

