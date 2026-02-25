Картофельные блины – это просто, вкусно и очень питательно. Если привычные драники уже не приносят столько удовольствия, пришло время для небольшого эксперимента, рассказывает портал "Господинька".
Читайте также Таких пышных клецок вы не видели в жизни: секрет от опытных хозяек
Как приготовить французские картофельные блины?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 картофеля;
– пол чайной ложки соли, паприки, перца и прованских трав;
– 3 яйца;
– сливочное масло;
– 50 граммов моцареллы (шариками);
– 1 помидор;
– 1 пучок зеленого лука;
– 80 граммов твердого сыра;
соус:
– 3 столовые ложки сметаны;
– по 1 чайной ложке кетчупа и горчицы;
– пол чайной ложки перца;
– пучок петрушки или укропа.
Вкусная трапеза без лишних усилий / Фото "Вкусные рецепты"
Приготовление:
- Картофель натираем, заливаем водой, добавляем соль и оставляем на 10 минут, чтобы избавиться от лишнего крахмала.
- Промываем, сцеживаем, добавляем специи и делим массу на 2 части.
- Отдельно взбиваем яйца.
- Выкладываем половину массу на сковородку, выливаем половину яичной смеси, обжариваем с двух сторон.
- Оба коржа смазываем сливочным маслом.
- Далее на картофельный корж выкладываем тертый сыр и нарезанную моцареллу и овощи, накрываем вторым коржом, жарим под крышкой, чтобы расплавился сыр.
- По желанию можно жарить меньшими блинами – так блюдо будет выглядеть эстетичнее.
Какой картофель выбрать для блинов?
Для приготовления идеальных драников или картофельных блинов лучше всего выбирать сорта с высоким содержанием крахмала. Обычно это поздний картофель с желтой или коричневой кожурой и белой мякотью, рассказывает портал Pysznosci.
Именно крахмал отвечает за то, чтобы тесто держало форму, не растекалось на сковороде и приобретало ту самую аппетитную хрустящую корочку.
Какие рецепты стоит попробовать?
Конфеты "Метеорит" – это порция удовольствия, которая не теряет актуальности десятилетиями.
А еще вам непременно понравятся трендовые "леопардовые" блины.