Самые вкусные конфеты всегда сделаны собственноручно. "Метеорит" из 90-х – это идеальное сочетание шоколада и орехов, которое не требует усилий, а взамен предлагает настоящее наслаждение, рассказывает портал Cookpad.

Как сделать конфеты "Метеорит"?

Время : 20 минут + застывание

Ингредиенты:

– 300 граммов поджаренных орехов;

– 1 яичный белок;

– 70 граммов сахарной пудры;

– 200 граммов черного шоколада;

– ванильный сахар по вкусу.

Наслаждение собственными руками / Фото "Вкусные рецепты"

Приготовление:

Подготовьте ореховую основу, слегка измельчив ядра в блендере. Важно вовремя остановиться, чтобы не превратить их в муку, ведь в десерте должны ощущаться небольшие хрустящие кусочки. В сотейнике с толстыми стенками соедините белок с сахарной пудрой и ванилью, после чего всыпьте большую часть орехов. Поставьте емкость на умеренный огонь и, непрерывно помешивая, прогревайте массу в течение 10 минут. Добавьте в горячую смесь остаток орехов и тщательно вымешайте все до однородного состояния. Из полученного теста скатайте небольшие порционные шарики и отправьте их в холодильник на 10 минут. Тем временем подготовьте глазурь, растопив плитку шоколада на водяной бане. С помощью вилки или бамбуковой шпажки окунайте каждую охлажденную заготовку в жидкий шоколад, после чего аккуратно выкладывайте на лист пергамента. Оставьте десерт до полного затвердевания глазури, лучше всего – в холодильнике.

Как добавить конфетам оригинальности?

Если вы предпочитаете белый шоколад, то выбирайте миндаль, кешью или фисташки. Эти орехи имеют деликатный, слегка сладковатый привкус, который не перебивает нежность молочных ноток шоколада, а лишь подчеркивает их, рассказывает портал Moje gotowanie.

Особенно изысканно выглядят конфеты с фисташкой, где зеленый цвет ядра эффектно контрастирует с белоснежной глазурью.

