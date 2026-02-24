Самые вкусные конфеты всегда сделаны собственноручно. "Метеорит" из 90-х – это идеальное сочетание шоколада и орехов, которое не требует усилий, а взамен предлагает настоящее наслаждение, рассказывает портал Cookpad.
Как сделать конфеты "Метеорит"?
- Время: 20 минут + застывание
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 300 граммов поджаренных орехов;
– 1 яичный белок;
– 70 граммов сахарной пудры;
– 200 граммов черного шоколада;
– ванильный сахар по вкусу.
Наслаждение собственными руками / Фото "Вкусные рецепты"
Приготовление:
- Подготовьте ореховую основу, слегка измельчив ядра в блендере. Важно вовремя остановиться, чтобы не превратить их в муку, ведь в десерте должны ощущаться небольшие хрустящие кусочки.
- В сотейнике с толстыми стенками соедините белок с сахарной пудрой и ванилью, после чего всыпьте большую часть орехов.
- Поставьте емкость на умеренный огонь и, непрерывно помешивая, прогревайте массу в течение 10 минут.
- Добавьте в горячую смесь остаток орехов и тщательно вымешайте все до однородного состояния.
- Из полученного теста скатайте небольшие порционные шарики и отправьте их в холодильник на 10 минут.
- Тем временем подготовьте глазурь, растопив плитку шоколада на водяной бане.
- С помощью вилки или бамбуковой шпажки окунайте каждую охлажденную заготовку в жидкий шоколад, после чего аккуратно выкладывайте на лист пергамента.
- Оставьте десерт до полного затвердевания глазури, лучше всего – в холодильнике.
Как добавить конфетам оригинальности?
Если вы предпочитаете белый шоколад, то выбирайте миндаль, кешью или фисташки. Эти орехи имеют деликатный, слегка сладковатый привкус, который не перебивает нежность молочных ноток шоколада, а лишь подчеркивает их, рассказывает портал Moje gotowanie.
Особенно изысканно выглядят конфеты с фисташкой, где зеленый цвет ядра эффектно контрастирует с белоснежной глазурью.
Что еще вкусного приготовить?
