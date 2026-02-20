Нужно буквально 10 – 15 минут, чтобы вы с нетерпением ждали, чтобы полакомиться вкусными домашними конфетами. Ими можно наслаждаться как дома, так и брать на работу и угощать коллег, рассказывает инстаграм top havchik.

Как приготовить вкусные конфеты с кокосовой стружкой?

  • Время: 10 – 15 минут + застывание
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 спелый банан;
– 60 граммов кокосовой стружки;
– 10 граммов какао-порошка;
– кокосовая стружка для обвалки.

Делаем конфеты, в которые все влюбляются: рецепт

Приготовление:

  1. Подготовьте банановую основу, сняв кожуру и тщательно размяв мякоть вилкой до состояния гладкого пюре.
  2. Соедините полученную массу с кокосовой стружкой, вымешивая до тех пор, пока смесь не станет плотной и пригодной для лепки.
  3. После этого всыпьте какао и еще раз хорошо перемешайте, чтобы шоколадный цвет распределился равномерно.
  4. Из готового "теста" выкатайте небольшие аккуратные шарики. Для финального оформления каждую конфету щедро обсыпьте кокосовой стружкой.
  5. Поместите готовый десерт в холодильник примерно на 30 минут.

Как еще можно улучшить конфеты?

Чтобы превратить эти простые банановые шарики в настоящие изысканные трюфели, попробуйте добавить внутрь целый обжаренный фундук или миндаль. Это создаст приятный контраст между мягкой шоколадной массой и хрустящим центром, советует портал Kuchnia.

Также можно добавить к банановому пюре щепотку молотой корицы или несколько капель экстракта ванили - это сделает вкус более глубоким и профессиональным. Вместо кокосовой стружки для панировки еще можно использовать измельченные жареные орехи или кунжут. Тогда конфеты будут выглядеть как дорогой десерт из кондитерской.

