Пирог "Старый Львов" – это авторское изобретение Леси Кравецкой. Поэтому попробуем насладиться его уникальным вкусом по рецепту самой автора, которым она поделилась на своем ютуб-канале.
Как приготовить пляцок "Старый Львов"?
- Время: 1 час 50 минут
- Порции: 10
Ингредиенты:
для 2 белковых коржей:
– 6 яичных белков;
– 1 грамм соли;
– 150 граммов сахара;
– 300 граммов грецких орехов;
– 200 граммов чернослива без косточки;
– 60 граммов крахмала кукурузного;
для шоколадно-медовых коржей:
– 85 граммов меда;
– 180 граммов сахара;
– 120 граммов масла сливочного;
– 5 граммов соды;
– 6 желтков;
– 50 граммов какао-порошка;
– 420 граммов муки пшеничной;
для крема:
– 600 миллилитров молока;
– 100 граммов сахара;
– 40 граммов пудинга с ванильным вкусом;
– 20 граммов крахмала кукурузного;
– 350 граммов масла сливочного;
– 100 граммов сгущенного вареного молока;
– 15 миллилитров коньяка;
– 3 грамма растворимого кофе;
для глазури:
– 90 граммов молочного шоколада;
– 20 граммов сметаны 20%.
Готовим знаменитый пляцок, который вас покорит: видео
Приготовление:
- К белкам добавьте соль и взбейте миксером до пышной пены. Не прекращая взбивать, подсыпайте сахар по одной ложке, после чего продолжайте взбивать не менее 5 минут, чтобы масса стала густой и устойчивой.
- Всыпьте кукурузный крахмал и перемешайте до полного объединения.
- Чернослив нарежьте кусочками и вместе с орехами осторожно вмешайте в белковую массу лопаткой.
- Форму с бортиками размером 18 на 28 сантиметров застелите пергаментом, выложите половину белковой массы и разровняйте.
- Выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 20 минут. Так же приготовьте второй корж.
- Параллельно переложите в кастрюлю мед, добавьте сахар и сливочное масло и поставьте на огонь.
- Помешивая, доведите смесь до кипения, затем снимите и дайте остыть примерно 2 минуты.
- Всыпьте соду, перемешайте, добавьте желтки и разотрите ложкой до однородной массы.
- Перелейте медовую смесь в миску, добавьте какао и перемешайте до однородности. Всыпьте просеянную муку и замесите эластичное тесто.
- Разделите его на 6 частей, сформируйте шарики, выложите на тарелку, накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте.
- Каждый шарик раскатайте между двумя листами пергамента по размеру формы, переложите корж в форму вместе с нижним пергаментом и наколите вилкой. В
- ипекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 5 минут, так же приготовьте все 6 коржей.
- Края ровно обрежьте, а обрезки измельчите в крошку.
- Для крема в сотейник налейте молоко, добавьте сахар, пудинг и крахмал, после чего размешайте венчиком до исчезновения комочков.
- Поставьте на средний огонь и, постоянно помешивая, доведите до кипения, проварите 1 минуту и снимите с плиты.
- Накройте молочную массу пленкой в контакт и оставьте остыть до комнатной температуры.
- Сливочное масло комнатной температуры взбивайте миксером 6 – 7 минут, далее постепенно, по одной столовой ложке, вводите остывшую молочную массу, не прекращая взбивания – крем должен получиться пышным и нежным.
- Разделите крем на 7 частей, к 4 частям добавьте сгущенное молоко и взбейте миксером до гладкой консистенции.
- В коньяк всыпьте растворимый кофе, размешайте и введите эту смесь в крем со сгущенным молоком, после чего снова перемешайте – должен получиться карамельный крем.
- Для сбора пляцка в форму, в которой выпекались коржи, выложите один шоколадный корж, смажьте его 1/3 частью белого крема и накройте вторым шоколадным коржом, который смажьте карамельным кремом.
- Сверху положите белковый корж, смажьте карамельным кремом и накройте третьим шоколадным коржом, далее нанесите белый крем.
- Выложите четвертый шоколадный корж, смажьте карамельным кремом, сверху положите второй белковый корж и также смажьте карамельным кремом.
- Далее выложите пятый шоколадный корж, смажьте белым кремом и накройте последним шоколадным коржом, перевернув его нижней стороной вверх.
- Накройте пирог кухонной доской, поставьте груз весом 1 килограмм и оставьте при комнатной температуре на 1 – 2 часа.
- Для глазури в сотейник поломайте шоколад, добавьте сметану и прогревайте на небольшом огне, постоянно помешивая, пока шоколад полностью не растопится и масса не станет однородной.
- Теплую глазурь нанесите на верхний корж, разровняйте и посыпьте крошкой, накройте пирог пленкой и поставьте в холодильник на 12 часов.
Как не испортить крем?
Есть одна распространенная ошибка в приготовлении крема, которая испортит результат. Это – разная температура ингредиентов, рассказывает портал Kuchnia.
Если заварная основа будет хотя бы немного теплее масла, или если вы возьмете масло прямо из холодильника, крем мгновенно "расслоится". Чтобы этого не произошло, и масло, и заварная масса должны быть одинаковой комнатной температуры.
