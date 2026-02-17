Пляцок "Старий Львів" – це авторський винахід Лесі Кравецької. Тож спробуємо насолодитися його унікальним смаком за рецептом самої авторки, яким вона поділилася на своєму ютуб-каналі.

Як приготувати пляцок "Старий Львів"?

Час : 1 година 50 хвилин

: 1 година 50 хвилин Порції: 10

Інгредієнти:

для 2 білкових коржів:

– 6 яєчних білків;

– 1 грам солі;

– 150 грамів цукру;

– 300 грамів волоських горіхів;

– 200 грамів чорносливу без кісточки;

– 60 грамів крохмалю кукурудзяного;

для шоколадно-медових коржів:

– 85 грамів меду;

– 180 грамів цукру;

– 120 грамів масла вершкового;

– 5 грамів соди;

– 6 жовтків;

– 50 грамів какао-порошку;

– 420 грамів борошна пшеничного;

для крему:

– 600 мілілітрів молока;

– 100 грамів цукру;

– 40 грамів пудингу з ванільним смаком;

– 20 грамів крохмалю кукурудзяного;

– 350 грамів масла вершкового;

– 100 грамів згущеного вареного молока;

– 15 мілілітрів коньяку;

– 3 грами розчинної кави;

для глазурі:

– 90 грамів молочного шоколаду;

– 20 грамів сметани 20%.

Приготування:

До білків додайте сіль і збийте міксером до пишної піни. Не припиняючи збивати, підсипайте цукор по одній ложці, після чого продовжуйте збивати щонайменше 5 хвилин, щоб маса стала густою та стійкою. Всипте кукурудзяний крохмаль і перемішайте до повного об’єднання. Чорнослив наріжте шматочками й разом із горіхами обережно вмішайте у білкову масу лопаткою. Форму з бортиками розміром 18 на 28 сантиметрів застеліть пергаментом, викладіть половину білкової маси та розрівняйте. Випікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів, приблизно 20 хвилин. Так само приготуйте другий корж. Паралельно перекладіть у каструлю мед, додайте цукор і вершкове масло та поставте на вогонь. Помішуючи, доведіть суміш до кипіння, потім зніміть і дайте охолонути приблизно 2 хвилини. Всипте соду, перемішайте, додайте жовтки й розітріть ложкою до однорідної маси. Перелийте медову суміш у миску, додайте какао та перемішайте до однорідності. Всипте просіяне борошно й замісіть еластичне тісто. Розділіть його на 6 частин, сформуйте кульки, викладіть на тарілку, накрийте харчовою плівкою та залиште в теплому місці. Кожну кульку розкачайте між двома листами пергаменту за розміром форми, перекладіть корж у форму разом із нижнім пергаментом і наколіть виделкою. В ипікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів, приблизно 5 хвилин, так само приготуйте всі 6 коржів. Краї рівно обріжте, а обрізки подрібніть у крихту. Для крему в сотейник налийте молоко, додайте цукор, пудинг і крохмаль, після чого розмішайте вінчиком до зникнення грудочок. Поставте на середній вогонь і, постійно помішуючи, доведіть до кипіння, проваріть 1 хвилину та зніміть із плити. Накрийте молочну масу плівкою в контакт і залиште охолонути до кімнатної температури. Вершкове масло кімнатної температури збивайте міксером 6 – 7 хвилин, далі поступово, по одній столовій ложці, вводьте остиглу молочну масу, не припиняючи збивання – крем має вийти пишним і ніжним. Розділіть крем на 7 частин, до 4 частин додайте згущене молоко й збийте міксером до гладкої консистенції. У коньяк всипте розчинну каву, розмішайте та введіть цю суміш у крем зі згущеним молоком, після чого знову перемішайте – має вийти карамельний крем. Для збирання пляцка у форму, в якій випікалися коржі, викладіть один шоколадний корж, змастіть його 1/3 частиною білого крему й накрийте другим шоколадним коржем, який змастіть карамельним кремом. Зверху покладіть білковий корж, змастіть карамельним кремом і накрийте третім шоколадним коржем, далі нанесіть білий крем. Викладіть четвертий шоколадний корж, змастіть карамельним кремом, зверху покладіть другий білковий корж і також змастіть карамельним кремом. Далі викладіть п’ятий шоколадний корж, змастіть білим кремом і накрийте останнім шоколадним коржем, перевернувши його нижньою стороною догори. Накрийте пляцок кухонною дошкою, поставте вантаж вагою 1 кілограм і залиште за кімнатної температури на 1 – 2 години. Для глазурі у сотейник поламайте шоколад, додайте сметану та прогрівайте на невеликому вогні, постійно помішуючи, доки шоколад повністю не розтопиться і маса не стане однорідною. Теплу глазур нанесіть на верхній корж, розрівняйте та посипте крихтою, накрийте пляцок плівкою і поставте в холодильник на 12 годин.

Як не зіпсувати крем?

Є одна поширена помилка у приготуванні крему, яка зіпсує результат. Це – різна температура інгредієнтів, розповідає портал Kuchnia.

Якщо заварна основа буде хоча б трохи теплішою за масло, або якщо ви візьмете масло прямо з холодильника, крем миттєво "розшарується". Щоб цього не сталося, і масло, і заварна маса повинні бути однакової кімнатної температури.

