Смачний та дешевий десерт – це той випадок, коли неможливо просто пройти повз. Купувати його кожного дня у кавʼярні може бути складно, тож краще про все подбати самому.

Читайте також Вдома вийде навіть смачніше: чи можна приготувати яблучний пиріг як у McDonald’s

Як приготувати ідеальне печиво?

Першочергову увагу варто приділити температурі та стану вершкового масла. Найкраще використовувати розм’якшене масло кімнатної температури, яке при збиванні з цукром утворює кремову, повітряну масу, розповідає Kidney care UK. Якщо масло буде занадто холодним, воно не поєднається з цукром належним чином, а якщо розтопленим – печиво може занадто сильно розтікатися на деку під час випікання, втрачаючи свою форму.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Печиво, яке подобається усім / Фото Pixabay

Якість шоколаду та його підготовка безпосередньо впливають на текстуру та фінальний смак десерту. Замість звичайної глазурі краще обрати якісний темний або молочний шоколад із високим вмістом какао-масла. Нарізати його варто на шматочки різного розміру: дрібні крихти злегка розчиняться в тісті, створюючи карамельний відтінок, а великі шматки залишаться цілими, даруючи той самий класичний ефект розплавленого шоколаду всередині.

Процес з’єднання сухих інгредієнтів вимагає акуратності, щоб зберегти ніжність печива. Борошно обов’язково потрібно просіяти разом із розпушувачем, сіллю та ваніліном – це не лише насичує масу киснем, а й допомагає уникнути появи борошняних грудочок. Важливо не вимішувати тісто занадто довго після додавання борошна; щойно інгредієнти об’єдналися, процес варто зупинити, інакше печиво вийде надто щільним.

Час випікання та температурний режим є критичними для досягнення ідеальної консистенції, тобто хрусткої зовні та м’якої всередині. Духовку необхідно розігріти заздалегідь, а саме печиво не варто перетримувати: воно має виглядати злегка недопеченим і м’яким у центрі, коли ви дістаєте його з печі. До остаточної готовності воно дійде вже на гарячому деку протягом кількох хвилин після вимкнення вогню.

Як вибрати якісний шоколад?

Спочатку вивчіть складу продукту, він має бути максимально лаконічним. На першому місці в переліку інгредієнтів справжнього шоколаду повинні стояти какао-маса (терте какао) та какао-масло, а не цукор чи рослинні жири. Наявність у складі замінників какао-масла, як-от пальмової або кокосової олії, суттєво знижує якість десерту, змінюючи його температуру танення та залишаючи неприємний маслянистий наліт на піднебінні, розповідає The Spuce Eats.

Вміст какао-продуктів є головним індикатором інтенсивності смаку та користі шоколаду. Для чорного шоколаду цей показник має становити не менше 70%, що забезпечує насичений аромат та характерну благородну гірчинку. У молочному шоколаді вміст какао зазвичай коливається в межах 30 – 45%, проте важливо, щоб він також містив натуральне сухе молоко або вершки без зайвих штучних ароматизаторів та підсилювачів смаку.

Якісний шоколад має глянцеву, гладку поверхню без білого нальоту, який часто свідчить про порушення температурного режиму зберігання. При розламуванні справжня плитка видає чіткий, дзвінкий звук (кранч) і не кришиться, а зріз залишається рівним та матовим, що свідчить про правильне темперування какао-масла.

Як приготувати печиво з шоколадом?

Усі нюанси врахували, шоколад обрали – нумо готувати смаколик. З рецептом Joy food sunshine це буде дуже легко.

Інгредієнти:

– 100 грамів вершкового масла;

– 1 яйце;

– 80 грамів цукру;

– 190 грамів борошна;

– дрібка солі;

– дрібка ваніліну;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 100 грамів шоколаду.

Приготування:

Завчасно дістаньте вершкове масло з холодильника, щоб воно набуло м’якості природним шляхом. За допомогою силіконової лопатки з’єднайте підготовлене масло з яйцем та цукром до однорідності. У цю масу просійте борошно разом із розпушувачем, сіллю та ваніліном, після чого замісіть еластичне й ніжне тісто. Подрібніть шоколадну плитку ножем і вмішайте отриману крихту в основу. Сформуйте з тіста невеликі кульки, за розміром як волоський горіх, викладіть їх на пергамент і трохи притисніть зверху. Випікайте десерт при 180 градусах близько 12 – 15 хвилин. Виймайте печиво, щойно краї стануть золотистими, навіть якщо центр здається занадто м'яким — воно стабілізується під час остигання.

Що ще смачного приготувати?

Ніжний та повітряний бісквіт – це класика, яку завжди варто брати до уваги. Достатньо крему та полуниці, щоб створити справжній шедевр.

Для ідеального бісквіта важливо використовувати яйця кімнатної температури, акуратно збивати і змішувати інгредієнти, а також підтримувати стабільну температуру в духовці. Якщо дотримуватися цих правил – ви отримаєте ідеальний результат.