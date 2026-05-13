Насправді такий пиріг легко зробити вдома без складного тіста чи спеціальної техніки. Потрібні звичайні яблука та листкове тісто це особливо символічно саме зараз – нині відзначають День яблучного пирога.

Як приготувати пиріг як у Макдональдс?

Хрустка скоринка, багато яблучної начинки та аромат кориці – саме за це багато хто любить знамениті яблучні пиріжки з McDonald’s. Їх легко приготувати вдома зі звичайного листкового тіста та кількох яблук, зазначає Bigger bolder baking.

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 листи листкового тіста;

– 4 великі яблука;

– 80 грамів цукру;

– 1 чайна ложка кориці;

– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;

– 2 столові ложки води;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 1 чайна ложка ванільного екстракту;

– 1 куряче яйце;

– олія для смаження або змащування.

Як зробити хрусткий яблучний пиріг: дивіться відео

Приготування:

Яблука очистіть від шкірки та серцевини, після чого наріжте дрібними кубиками. Перекладіть у каструлю, додайте цукор, корицю, лимонний сік і ванільний екстракт. Готуйте на середньому вогні кілька хвилин, поки яблука не стануть м’якшими. Окремо змішайте кукурудзяний крохмаль із водою до однорідності та влийте до яблучної маси. Добре перемішайте й готуйте ще 1 – 2 хвилини, доки начинка трохи не загусне. Потім повністю охолодіть. Листкове тісто злегка розкачайте та наріжте прямокутниками однакового розміру. На одну половину кожного шматка викладіть яблучну начинку, залишаючи краї вільними. Краї змастіть збитим яйцем, накрийте другою половиною тіста та добре притисніть виделкою по периметру. Зверху зробіть кілька невеликих надрізів, щоб виходила пара під час приготування. Пиріжки можна або обсмажити у добре розігрітій олії до золотистої скоринки, або викласти на деко, застелене пергаментом, змастити яйцем і випікати у розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 20 – 25 хвилин. Готові пиріжки мають стати рум’яними та хрусткими. Перед подачею дайте їм трохи охолонути, адже начинка всередині буде дуже гарячою.

Завдяки чому у Макдональдс виходить такий ідеальний яблучний пиріг?

Різати яблука варто дрібними кубиками, а не великими шматками, пише Тhe kitchn. Так начинка стає одноріднішою, краще тримається всередині тіста й не розриває його під час випікання або смаження. Крім того, дрібні шматочки швидше стають м’якими й дають той самий "джемовий" ефект усередині.

Щоб яблучна маса не витікала, до неї можна всипати трохи крохмалю. Саме він робить начинку густішою й допомагає втримати сік усередині пиріжка. Якщо цього не зробити, рідина може розмочити тісто, і скоринка вже не буде хрусткою.

Що робити з тістом?

Працювати з тістом радять швидко, поки воно ще холодне. Якщо воно стане занадто м’яким, краї гірше склеюються, а шари вже не піднімаються так красиво під час приготування. Саме тому тісто краще діставати з холодильника частинами, а не залишати весь пласт на столі надовго.

Одна з найчастіших помилок – переповнені пиріжки. Через надлишок яблучної маси краї починають розходитися, а начинка витікає під час приготування. Найкраще залишати трохи вільного місця по краях і добре притискати їх виделкою.

Перед випіканням або смаженням поверхню тіста змащують збитим яйцем. Саме воно дає красивий рум’яний колір і легкий блиск, який нагадує пиріжки з фастфуду. Без цього скоринка може виглядати блідою й сухою. У яблучній начинці кориця має лише підкреслювати смак, а не перебивати його. Якщо спеції буде забагато, пиріжки можуть стати різкими на смак і втратять той знайомий солодко-яблучний аромат.

Коли можна їсти яблучний пиріг?

Одразу після духовки або олії начинка всередині дуже гаряча й рідкіша. Якщо розламати пиріжок відразу, сік витече, а сама структура не встигне стабілізуватися. Кілька хвилин охолодження роблять текстуру значно кращою.

Пироги можна заморозити у багаторазовому поліетиленовому пакеті перед випіканням. Коли ви будете готові насолодитися ними, просто випікайте їх із замороженого стану та додайте 5 додаткових хвилин до загального часу випікання. Щоб розігріти їх з холодильника, радимо обережно підігрівати в духовці або аерофритюрниці, а не в мікрохвильовій печі,

– радить розробниця рецептів Рену Дхар.

