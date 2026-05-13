Насправді такий пиріг легко зробити вдома без складного тіста чи спеціальної техніки. Потрібні звичайні яблука та листкове тісто це особливо символічно саме зараз – нині відзначають День яблучного пирога.
Як приготувати пиріг як у Макдональдс?
Хрустка скоринка, багато яблучної начинки та аромат кориці – саме за це багато хто любить знамениті яблучні пиріжки з McDonald’s. Їх легко приготувати вдома зі звичайного листкового тіста та кількох яблук, зазначає Bigger bolder baking.
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 листи листкового тіста;
– 4 великі яблука;
– 80 грамів цукру;
– 1 чайна ложка кориці;
– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;
– 2 столові ложки води;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 1 чайна ложка ванільного екстракту;
– 1 куряче яйце;
– олія для смаження або змащування.
Приготування:
- Яблука очистіть від шкірки та серцевини, після чого наріжте дрібними кубиками. Перекладіть у каструлю, додайте цукор, корицю, лимонний сік і ванільний екстракт.
- Готуйте на середньому вогні кілька хвилин, поки яблука не стануть м’якшими.
- Окремо змішайте кукурудзяний крохмаль із водою до однорідності та влийте до яблучної маси. Добре перемішайте й готуйте ще 1 – 2 хвилини, доки начинка трохи не загусне.
- Потім повністю охолодіть.
- Листкове тісто злегка розкачайте та наріжте прямокутниками однакового розміру.
- На одну половину кожного шматка викладіть яблучну начинку, залишаючи краї вільними. Краї змастіть збитим яйцем, накрийте другою половиною тіста та добре притисніть виделкою по периметру.
- Зверху зробіть кілька невеликих надрізів, щоб виходила пара під час приготування.
- Пиріжки можна або обсмажити у добре розігрітій олії до золотистої скоринки, або викласти на деко, застелене пергаментом, змастити яйцем і випікати у розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 20 – 25 хвилин.
- Готові пиріжки мають стати рум’яними та хрусткими. Перед подачею дайте їм трохи охолонути, адже начинка всередині буде дуже гарячою.
Завдяки чому у Макдональдс виходить такий ідеальний яблучний пиріг?
Різати яблука варто дрібними кубиками, а не великими шматками, пише Тhe kitchn. Так начинка стає одноріднішою, краще тримається всередині тіста й не розриває його під час випікання або смаження. Крім того, дрібні шматочки швидше стають м’якими й дають той самий "джемовий" ефект усередині.
Щоб яблучна маса не витікала, до неї можна всипати трохи крохмалю. Саме він робить начинку густішою й допомагає втримати сік усередині пиріжка. Якщо цього не зробити, рідина може розмочити тісто, і скоринка вже не буде хрусткою.
Що робити з тістом?
Працювати з тістом радять швидко, поки воно ще холодне. Якщо воно стане занадто м’яким, краї гірше склеюються, а шари вже не піднімаються так красиво під час приготування. Саме тому тісто краще діставати з холодильника частинами, а не залишати весь пласт на столі надовго.
Одна з найчастіших помилок – переповнені пиріжки. Через надлишок яблучної маси краї починають розходитися, а начинка витікає під час приготування. Найкраще залишати трохи вільного місця по краях і добре притискати їх виделкою.
Перед випіканням або смаженням поверхню тіста змащують збитим яйцем. Саме воно дає красивий рум’яний колір і легкий блиск, який нагадує пиріжки з фастфуду. Без цього скоринка може виглядати блідою й сухою. У яблучній начинці кориця має лише підкреслювати смак, а не перебивати його. Якщо спеції буде забагато, пиріжки можуть стати різкими на смак і втратять той знайомий солодко-яблучний аромат.
Коли можна їсти яблучний пиріг?
Одразу після духовки або олії начинка всередині дуже гаряча й рідкіша. Якщо розламати пиріжок відразу, сік витече, а сама структура не встигне стабілізуватися. Кілька хвилин охолодження роблять текстуру значно кращою.
Пироги можна заморозити у багаторазовому поліетиленовому пакеті перед випіканням. Коли ви будете готові насолодитися ними, просто випікайте їх із замороженого стану та додайте 5 додаткових хвилин до загального часу випікання. Щоб розігріти їх з холодильника, радимо обережно підігрівати в духовці або аерофритюрниці, а не в мікрохвильовій печі,
– радить розробниця рецептів Рену Дхар.
