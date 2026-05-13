На самом деле такой пирог легко сделать дома без сложного теста или специальной техники. Нужны обычные яблоки и слоеное тесто это особенно символично именно сейчас – сейчас отмечают День яблочного пирога.

Как приготовить пирог как в Макдональдсе?

Хрустящая корочка, много яблочной начинки и аромат корицы – именно за это многие любят знаменитые яблочные пирожки из McDonald's. Их легко приготовить дома из обычного слоеного теста и нескольких яблок, отмечает Bigger bolder baking.

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 листа слоеного теста;

– 4 больших яблока;

– 80 граммов сахара;

– 1 чайная ложка корицы;

– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;

– 2 столовые ложки воды;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 1 чайная ложка ванильного экстракта;

– 1 куриное яйцо;

– масло для жарки или смазывания.

Как сделать хрустящий яблочный пирог: смотрите видео

Приготовление:

Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, после чего нарежьте мелкими кубиками. Переложите в кастрюлю, добавьте сахар, корицу, лимонный сок и ванильный экстракт. Готовьте на среднем огне несколько минут, пока яблоки не станут мягче. Отдельно смешайте кукурузный крахмал с водой до однородности и влейте к яблочной массе. Хорошо перемешайте и готовьте еще 1 – 2 минуты, пока начинка немного не загустеет. Затем полностью охладите. Слоеное тесто слегка раскатайте и нарежьте прямоугольниками одинакового размера. На одну половину каждого куска выложите яблочную начинку, оставляя края свободными. Края смажьте взбитым яйцом, накройте второй половиной теста и хорошо прижмите вилкой по периметру. Сверху сделайте несколько небольших надрезов, чтобы выходил пар во время приготовления. Пирожки можно или обжарить в хорошо разогретом масле до золотистой корочки, или выложить на противень, застеленный пергаментом, смазать яйцом и выпекать в разогретой до 200 градусов духовке примерно 20 – 25 минут. Готовые пирожки должны стать румяными и хрустящими. Перед подачей дайте им немного остыть, ведь начинка внутри будет очень горячей.

Благодаря чему у Макдональдс получается такой идеальный яблочный пирог?

Резать яблоки стоит мелкими кубиками, а не большими кусками, пишет Тһе kitchn. Так начинка становится более однородной, лучше держится внутри теста и не разрывает его во время выпекания или жарки. Кроме того, мелкие кусочки быстрее становятся мягкими и дают тот самый "джемовый" эффект внутри.

Чтобы яблочная масса не вытекала, к ней можно всыпать немного крахмала. Именно он делает начинку более густой и помогает удержать сок внутри пирожка. Если этого не сделать, жидкость может размочить тесто, и корочка уже не будет хрустящей.

Что делать с тестом?

Работать с тестом советуют быстро, пока оно еще холодное. Если оно станет слишком мягким, края хуже склеиваются, а слои уже не поднимаются так красиво во время приготовления. Именно поэтому тесто лучше доставать из холодильника частями, а не оставлять весь пласт на столе надолго.

Одна из самых частых ошибок – переполненные пирожки. Из-за избытка яблочной массы края начинают расходиться, а начинка вытекает во время приготовления. Лучше всего оставлять немного свободного места по краям и хорошо прижимать их вилкой.

Перед выпеканием или жаркой поверхность теста смазывают взбитым яйцом. Именно оно дает красивый румяный цвет и легкий блеск, который напоминает пирожки из фастфуда. Без этого корочка может выглядеть бледной и сухой. В яблочной начинке корица должна лишь подчеркивать вкус, а не перебивать его. Если специи будет много, пирожки могут стать резкими на вкус и потеряют тот знакомый сладко-яблочный аромат.

Когда можно есть яблочный пирог?

Сразу после духовки или масла начинка внутри очень горячая и более жидкая. Если разломать пирожок сразу, сок вытечет, а сама структура не успеет стабилизироваться. Несколько минут охлаждения делают текстуру значительно лучше.

Пироги можно заморозить в многоразовом полиэтиленовом пакете перед выпеканием. Когда вы будете готовы насладиться ими, просто выпекайте их из замороженного состояния и добавьте 5 дополнительных минут к общему времени выпекания. Чтобы разогреть их из холодильника, советуем осторожно подогревать в духовке или аэрофритюрнице, а не в микроволновой печи,

– советует разработчица рецептов Рену Дхар.

