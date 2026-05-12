Закуски зі шпротами завжди додають атмосфері святковості. Вони прості у приготуванні, не потребують витрат, а результат завжди виходить на найвищому рівні.
З чого готують шпроти?
Шпрот – це невелика морська риба з родини оселедцевих, яка мешкає переважно у Балтійському, Північному та Норвезькому морях. Найчастіше під цією назвою мають на увазі балтійського шпрота – дрібну сріблясту рибу довжиною приблизно 10 – 15 сантиметрів, яка тримається великими косяками. Саме її найчастіше використовують для приготування знаменитих консервованих шпротів, розповідає Zielona interia.
Попри популярність у магазинах, шпрот – це не окремий спосіб приготування, а конкретна риба. Водночас у побуті словом "шпроти" часто називають і самі консерви з копченої дрібної риби в олії. Для них можуть використовувати не лише справжнього шпрота, а й інші дрібні оселедцеві види, наприклад кільку або салаку.
Ця риба має характерне витягнуте тіло, сріблясті боки та темнішу спину. Вона харчується планктоном і є важливою частиною морської екосистеми, оскільки сама стає їжею для більших риб, морських птахів і ссавців. Через великі косяки шпротів активно виловлюють у промислових масштабах, особливо в Балтійському морі.
Як зробити шпроти вдома?
Вам точно варто спробувати цю закуску.
Інгредієнти:
– 1 кілограм 300 грамів дрібної риби;
– 300 мілілітрів міцного чорного чаю;
– 100 мілілітрів рафінованої олії;
– 1 столова ложка солі;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 лавровий лист;
– 2 бутони гвоздики;
– 7 – 8 горошин духмяного перцю;
– 0,5 чайної ложки гострого перцю;
– 1 столова ложка оцту 9%.
Приготування:
- Для домашніх шпротів найкраще підходять салака, кілька або хамса. Рибу добре помийте, відріжте голови та видаліть нутрощі. Зручно робити це гострим ножем або кухонними ножицями.
- Після очищення ще раз ретельно промийте рибу в холодній воді та обов’язково приберіть чорну плівку всередині, щоб не було гіркоти. Дайте стекти зайвій рідині.
- Щоб риба під час приготування менше розпадалася, збризніть її звичайним 9% оцтом і залиште приблизно на 10 хвилин.
- Потім ще раз промийте у холодній воді. Підготовлену рибу щільно викладіть у форму для запікання або каструлю з товстим дном.
- Найкраще розкладати її “валетиком”, максимально близько одна до одної.
- Окремо заваріть дуже міцний чорний чай без добавок. Чай має настоятися приблизно 10 хвилин і стати насиченим. Відміряйте 300 мілілітрів напою та додайте до нього лавровий лист, гвоздику, духмяний перець, гострий перець, сіль, цукор і рафіновану олію. Усе добре перемішайте та залийте цією сумішшю рибу.
- Якщо готуєте шпроти на плиті, накрийте каструлю кришкою та тушкуйте рибу на мінімальному вогні приблизно 2 – 2,5 години. Якщо використовуєте духовку, форму зверху накрийте фольгою або кришкою.
- Поставте рибу в холодну духовку, спочатку увімкніть температуру 180 градусів на 30 хвилин. Потім зменште температуру до 150 градусів і готуйте ще 1 годину під фольгою. Після цього зніміть фольгу та залиште рибу в духовці ще на 1 годину при тій самій температурі, щоб частина рідини випарувалася.
- Готові шпроти залиште до повного охолодження прямо у формі.
- Лише після цього обережно перекладіть рибу в контейнери або банки разом із рідиною, у якій вона готувалася. Так шпроти залишатимуться соковитими та добре зберігатимуться в холодильнику.
Як приготувати салат з шпротами?
А коли основний інгредієнт вже є – можна готувати щось смачненьке. Наприклад, салат від порталу Cookpad.
Інгредієнти:
– 3 – 4 картоплини;
– 3 курячі яйця;
– 1 банка консервованої кукурудзи;
– 1 банка шпротів;
– 120 грамів твердого сиру;
– зелена цибуля до смаку;
– майонез до смаку;
– сіль до смаку;
– чорний перець до смаку.
Приготування:
- Картоплю та яйця відваріть до готовності, повністю охолодіть і очистіть. Шпроти перекладіть у тарілку та злегка розімніть виделкою.
- Консервовану кукурудзу висипте на сито, щоб стекла зайва рідина. Для формування салату зручно використовувати кулінарне кільце або роз’ємну форму. Картоплю натріть на тертці та викладіть першим шаром.
- Злегка посоліть, поперчіть і змастіть майонезом. Далі викладіть шар шпротів. Зелену цибулю дрібно наріжте, посипте поверх риби та додайте трохи майонезу.
- Твердий сир натріть на дрібній тертці, викладіть наступним шаром і також змастіть майонезом.
- Яйця натріть на тертці, рівномірно розподіліть поверх сиру та ще раз додайте трохи майонезу. Останнім шаром викладіть консервовану кукурудзу та злегка покрийте її майонезом.
- Готовий салат поставте в холодильник приблизно на 2 години, щоб він добре просочився та тримав форму.
- Перед подачею обережно зніміть кільце та за бажанням прикрасьте зеленню або цибулею.