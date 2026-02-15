Цей винахід польських господинь цілком заслуговує місця у ваших нотатках. Польське печиво пропонує настільки легкий процес та винятковий результат, що його можна робити хоч кожного дня, розповідає портал Haps.
Читайте також Що приготувати замість звичайних пиріжків з картоплею: простий рецепт з фаршем
Як приготувати польське печиво?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– дрібка солі;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– 150 грамів цукру;
– 160 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 150 грамів родзинок;
– 100 грамів волоських горіхів.
Залишиться лише подрібнити на порції / Фото Papilot
Приготування:
- Для початку розігрійте духовку до 180 градусів та підготуйте форму розміром приблизно 20 на 30 сантиметрів, застеливши її пергаментом.
- Родзинки залийте окропом для м'якості, після чого ретельно просушіть рушником, а горіхи підсушіть на пательні та подрібніть ножем так, щоб відчувалися великі шматочки.
- Збийте яйця з дрібкою солі та ванільним цукром до однорідності. Поступово, у 3 – 4 етапи, всипайте звичайний цукор, продовжуючи збивання ще 3 – 5 хвилин до утворення пишної світлої маси.
- Далі обережно вмішайте просіяне з розпушувачем борошно, намагаючись зберегти легкість суміші.
- Додайте до тіста підготовлені горіхи з родзинками, рівномірно розподіліть масу у формі лопаткою та випікайте 20 – 25 хвилин до золотистого кольору.
- Після випікання дайте виробу відпочити 10 – 15 хвилин, а потім наріжте на порційні квадрати.
- За бажанням охолоджене печиво можна присипати цукровою пудрою. Зберігається такий десерт у закритому контейнері протягом 2 – 3 днів.
Чим можна замінити цукор?
Якщо вас лякає кількість цукру, а ви обмежуєте себе в солодкому – не варто відкидати рецепт. Є кілька замінників, які спрацюють не гірше, розповідає Beszamel.
Найпростіший варіант – зробити бананове пюре. Стиглий банан сам по собі дуже солодкий, тому ідеально доповнить смак печива.
Окрім того, бананове пюре додасть печиву вологості та аромату, що добре поєднується з горіхами.
Які ще смаколики спробувати?
Домашній вершковий сир ідеально доповнить безліч ваших страв.
А ще варто зберегти універсальний крем, який підійде до будь-якої випічки.