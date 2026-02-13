Ці нові пиріжки швидко смажаться, добре тримають форму й виходять рум’яними, повідомляє "Господинька". Вони підійдуть і для вечері, і для швидкого перекусу, коли часу і бажання щось готувати просто немає.

Як приготувати пиріжки з картопляними тістом та фаршем?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

картопляне тісто:

– 5 відварених картоплин;

– 1 чайна ложка солі;

– 20 грамів вершкового масла;

– 1 яйце;

– 1 пучок петрушки;

– 200–220 грамів пшеничного борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

начинка:

– 350 грамів фаршу;

– 2 цибулини;

– сіль – до смаку;

– спеції – до смаку;

– 1 чайна ложка солодкої паприки;

– 1 червоний перець;

– 1 пучок зеленої цибулі;

– 1 чайна ложка томатного соусу;

– олія – для обсмажування.

Легко та дуже смачно

Приготування:

Картоплю очистіть, наріжте шматочками та відваріть у підсоленій воді до готовності. Злийте воду, перетворіть на пюре разом із сіллю та вершковим маслом. Додайте яйце й дрібно нарізану петрушку, перемішайте. Просійте борошно з розпушувачем і замісіть м’яке тісто руками. Перекладіть його в миску, накрийте харчовою плівкою та поставте в холодильник приблизно на 20 хвилин. Для начинки на сковороді розігрійте олію, викладіть фарш і, помішуючи, обсмажуйте до зміни кольору. Додайте дрібно нарізану цибулю та готуйте до прозорості. Всипте сіль, паприку й спеції, перемішайте. Червоний перець і зелену цибулю наріжте дрібними кубиками, додайте до фаршу та перемішайте. Наприкінці введіть томатний соус, ще раз перемішайте й зніміть із вогню. Дайте начинці охолонути. Тісто розділіть на 4 частини й сформуйте кульки. Першу кульку розкачайте в корж, розріжте на 4 трикутники та на кожен викладіть начинку. Другу кульку розкачайте в такий самий корж, накрийте ним начинку, притисніть тісто між порціями фаршу та розріжте на окремі трикутники. Краї притисніть виделкою, щоб щільно з’єднати. Так само підготуйте вироби з решти тіста. На сковороді розігрійте олію та обсмажуйте з обох боків до рум’яної золотистої скоринки. Подавайте гарячими.

Який фарш найкращий?

Свинина дає соковитість і насичений смак, пише Kobieta. Вона жирніша, тому підходить для котлет, тефтель, голубців. Якщо фарш лише зі свинини – страва буде м’якою, але може вийти занадто важкою.

Яловичина щільніша, ароматніша, добре тримає форму. Вона ідеальна для бургерів і соусів до пасти, але сама по собі може бути сухуватою. Найбільш збалансований варіант – суміш свинини та яловичини у співвідношенні приблизно 50 на 50 або 60 на 40. Такий фарш має і соковитість, і структуру. Саме його часто використовують для домашніх котлет і пельменів.

Курятина – легший варіант. Фарш із філе буде сухим, тому краще обирати м’ясо зі стегна або змішувати його з невеликою кількістю свинини.

Варто звертати увагу не лише на вид м’яса, а й на вміст жиру. Оптимально – 15–20 %. Занадто пісний фарш втратить соковитість, надто жирний – "попливе". Добрий фарш має рівномірний колір, без сірих плям і різкого запаху. І якщо є можливість – краще перемолоти м’ясо самостійно. Так точно зрозуміло, з чого готувати.

