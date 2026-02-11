Вам не потрібні дорогі девайси або складні інгредієнти, аби отримати велику порцію вершкового сиру. Зроблений власноруч, він виходить густим та неймовірно насиченим, розповідає портал Smaker.

Як зробити ніжний вершковий сир?

Досвідчені кулінари створюють вишуканий вершковий сир на основі звичайного натурального йогурту з високим відсотком жирності.

Завдяки збалансованому вмісту білків та молочних жирів цей продукт у процесі повільного відціджування набуває ідеальної кремової консистенції.

Ніжна закуска власними руками / Фото Freepik

Для перетворення йогурту на делікатес знадобиться мінімум зусиль: лише відріз чистої марлі чи бавовняної тканини та трохи терпіння. Процес максимально простий: йогурт перекладають у складену в кілька шарів марлю, формують невеликий мішечок і підвішують його над ємністю або залишають у ситі.

Вже за 8 годин зайва рідина зникне, а всередині залишиться густа маса з чистим молочним смаком. Ви можете самі регулювати щільність продукту – чим довше стікає сироватка, тим густішим стає результат, перетворюючись із ніжного крему на густу пасту.

Найкраще залишити заготовку в холодильнику на ніч, щоб стабільна температура допомогла зберегти бездоганну структуру.

Така домашня альтернатива магазинним крем-сирам вражає своєю універсальністю: вона чудово пасує до ранкових тостів, стає надійною базою для кондитерських кремів, пікантних соусів чи вишуканих начинок.

Що можна додати до сиру?

Якщо ви поціновувач солоних закусок, то над цим сиром можна ще почаклувати. Наприклад, додати контрасту до його ніжності, розповідає портал Kuchnia.

Наприклад, для експерименту можна додати подрібнені трави та трішки сушеного часнику. Це можна зробити навіть перед проціджуванням, тоді смак вийде глибшим та інтенсивнішим.

Що смачного приготувати?