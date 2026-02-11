Вам не нужны дорогие девайсы или сложные ингредиенты, чтобы получить большую порцию сливочного сыра. Сделанный собственноручно, он получается густым и невероятно насыщенным, рассказывает портал Smaker.

Как сделать нежный сливочный сыр?

Опытные кулинары создают изысканный сливочный сыр на основе обычного натурального йогурта с высоким процентом жирности.

Благодаря сбалансированному содержанию белков и молочных жиров этот продукт в процессе медленного отцеживания приобретает идеальную кремовую консистенцию.

Нежная закуска своими руками / Фото Freepik

Для превращения йогурта в деликатес понадобится минимум усилий: только отрез чистой марли или хлопчатобумажной ткани и немного терпения. Процесс максимально прост: йогурт перекладывают в сложенную в несколько слоев марлю, формируют небольшой мешочек и подвешивают его над емкостью или оставляют в сите.

Уже через 8 часов лишняя жидкость исчезнет, а внутри останется густая масса с чистым молочным вкусом. Вы можете сами регулировать плотность продукта – чем дольше стекает сыворотка, тем гуще становится результат, превращаясь из нежного крема в густую пасту.

Лучше всего оставить заготовку в холодильнике на ночь, чтобы стабильная температура помогла сохранить безупречную структуру.

Такая домашняя альтернатива магазинным крем-сырам поражает своей универсальностью: она прекрасно подходит к утренним тостам, становится надежной базой для кондитерских кремов, пикантных соусов или изысканных начинок.

Что можно добавить к сыру?

Если вы ценитель соленых закусок, то над этим сыром можно еще поколдовать. Например, добавить контраста к его нежности, рассказывает портал Kuchnia.

Например, для эксперимента можно добавить измельченные травы и немного сушеного чеснока. Это можно сделать даже перед процеживанием, тогда вкус получится глубже и интенсивнее.

Что вкусного приготовить?