Блины можно обогатить любимыми добавками – и это гарантированно будет идеальный результат. Но можно пойти дальше и приготовить торт по рецепту Лизы Глинской, от которого ваши родные будут в восторге.

Как приготовить торт из блинов?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

блины:

– 6 – 8 яиц;

– 600 миллилитров молока;

– 220 граммов муки;

– 60 граммов сахара;

– 1/3 чайной ложки соли;

– 40 миллилитров подсолнечного масла;

ягодная начинка:

– 150 граммов клубники;

– 100 граммов вишни;

– 100 граммов смородины;

– 50 граммов сахара;

– 25 граммов кукурузного крахмала;

– 50 миллилитров воды;

творожная начинка:

– 300 граммов сметаны;

– 250 граммов творога;

– 250 миллилитров сливок 30-33%;

– 50 граммов сахарной пудры;

Так легко и вкусно / Фото из инстаграма Лизы Глинской

Приготовление:

Соедините в сотейнике клубнику, вишню и смородину, засыпав их сахаром. Отдельно разведите крахмал в холодной воде и добавьте к плодам. Варите смесь на небольшом огне, непрерывно помешивая, до момента закипания. Проварите массу одну минуту, после чего накройте пленкой в контакт и оставьте до полного остывания. Взбейте яйца с сахаром, добавьте половину молока и всю муку, после чего перебейте массу блендером до идеальной гладкости. Влейте остаток молока и масло, еще раз тщательно перемешайте. Обжарьте тонкие блины с обеих сторон на разогретой антипригарной сковороде. Жарьте на среднем огне, чтобы они хорошо пропеклись, советует Fajne gotowanie. Соедините творог, сметану и сливки, добавив сахарную пудру. Тщательно взбейте смесь блендером, пока она не станет воздушной, рыхлой и однородной. Для удобства переложите большую часть готового крема в кондитерский мешок. Формируем торт. В круглую форму выложите восемь блинов по кругу так, чтобы их края свисали наружу, а один блинчик положите на дно. Смажьте основу частью крема. Отдельные блины смазывайте сначала ягодным слоем, затем творожным, сворачивайте их трубочками и выкладывайте внутрь формы. Слои блинных рулетов перемазывайте оставшимся кремом,. В конце накройте торт свободными краями блинов, затяните пленкой и отправьте в холодильник на 4 – 5 часов для стабилизации. Затем посыпьте сахарной пудрой и украсьте по своему вкусу.

