Блины можно обогатить любимыми добавками – и это гарантированно будет идеальный результат. Но можно пойти дальше и приготовить торт по рецепту Лизы Глинской, от которого ваши родные будут в восторге.
Как приготовить торт из блинов?
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
блины:
– 6 – 8 яиц;
– 600 миллилитров молока;
– 220 граммов муки;
– 60 граммов сахара;
– 1/3 чайной ложки соли;
– 40 миллилитров подсолнечного масла;
ягодная начинка:
– 150 граммов клубники;
– 100 граммов вишни;
– 100 граммов смородины;
– 50 граммов сахара;
– 25 граммов кукурузного крахмала;
– 50 миллилитров воды;
творожная начинка:
– 300 граммов сметаны;
– 250 граммов творога;
– 250 миллилитров сливок 30-33%;
– 50 граммов сахарной пудры;
Так легко и вкусно / Фото из инстаграма Лизы Глинской
Приготовление:
- Соедините в сотейнике клубнику, вишню и смородину, засыпав их сахаром. Отдельно разведите крахмал в холодной воде и добавьте к плодам.
- Варите смесь на небольшом огне, непрерывно помешивая, до момента закипания. Проварите массу одну минуту, после чего накройте пленкой в контакт и оставьте до полного остывания.
- Взбейте яйца с сахаром, добавьте половину молока и всю муку, после чего перебейте массу блендером до идеальной гладкости. Влейте остаток молока и масло, еще раз тщательно перемешайте.
- Обжарьте тонкие блины с обеих сторон на разогретой антипригарной сковороде. Жарьте на среднем огне, чтобы они хорошо пропеклись, советует Fajne gotowanie.
- Соедините творог, сметану и сливки, добавив сахарную пудру. Тщательно взбейте смесь блендером, пока она не станет воздушной, рыхлой и однородной. Для удобства переложите большую часть готового крема в кондитерский мешок.
- Формируем торт. В круглую форму выложите восемь блинов по кругу так, чтобы их края свисали наружу, а один блинчик положите на дно. Смажьте основу частью крема.
- Отдельные блины смазывайте сначала ягодным слоем, затем творожным, сворачивайте их трубочками и выкладывайте внутрь формы.
- Слои блинных рулетов перемазывайте оставшимся кремом,.
- В конце накройте торт свободными краями блинов, затяните пленкой и отправьте в холодильник на 4 – 5 часов для стабилизации.
- Затем посыпьте сахарной пудрой и украсьте по своему вкусу.
