Млинці можна збагатити улюбленими додатками – і це гарантовано буде іделальний результат. Але можна піти далі та приготувати торт за рецептом Лізи Глінської, від якого ваші рідні будуть в захваті.

Як приготувати торт з млинців?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

млинці:

– 6 – 8 яєць;

– 600 мілілітрів молока;

– 220 грамів борошна;

– 60 грамів цукру;

– 1/3 чайної ложки солі;

– 40 мілілітрів соняшникової олії;

ягідна начинка:

– 150 грамів полуниці;

– 100 грамів вишні;

– 100 грамів смородини;

– 50 грамів цукру;

– 25 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 50 мілілітрів води;

сирна начинка:

– 300 грамів сметани;

– 250 грамів домашнього сиру;

– 250 мілілітрів вершків 30-33%;

– 50 грамів цукрової пудри;

Так легко та смачно / Фото з інстаграму Лізи Глінської

Приготування:

Зʼєднайте в сотейнику полуницю, вишню та смородину, засипавши їх цукром. Окремо розведіть крохмаль у холодній воді та додайте до плодів. Варіть суміш на невеликому вогні, безперервно помішуючи, до моменту закипання. Проваріть масу одну хвилину, після чого накрийте плівкою в контакт і залиште до повного охолодження. Збийте яйця з цукром, додайте половину молока та все борошно, після чого перебийте масу блендером до ідеальної гладкості. Влийте залишок молока та олію, ще раз ретельно перемішайте. Обсмажте тонкі млинці з обох боків на розігрітій антипригарній пательні. Смажте на середньому вогні, щоб вони добре пропеклися, радить Fajne gotowanie. З’єднайте домашній сир, сметану та вершки, додавши цукрову пудру. Ретельно збийте суміш блендером, доки вона не стане повітряною, пухкою та однорідною. Для зручності перекладіть більшу частину готового крему в кондитерський мішок. Формуємо торт. У круглу форму викладіть вісім млинців по колу так, щоб їхні краї звисали назовні, а один млинець покладіть на дно. Змастіть основу частиною крему. Окремі млинці змащуйте спочатку ягідним шаром, потім сирним, згортайте їх трубочками та викладайте всередину форми. Шари млинцевих рулетів перемащуйте кремом, що залишився. Наприкінці накрийте торт вільними краями млинців, затягніть плівкою та відправте в холодильник на 4 – 5 годин для стабілізації. Потім посипте цукровою пудрою та прикрасьте на власний смак.

