Морозиво зі смаком печива "Орео" сподобається як дорослим, так і дітям. Готувати його дуже просто, а результат виходить неймовірним.

Читайте також Не беріть полуницю навмання: ця маленька ознака покаже, чи буде вона солодкою

Які вершки обрати для морозива?

Для приготування справжнього, ніжного домашнього морозива найголовнішим критерієм є жирність вершків. Забудьте про питні вершки жирністю 10% чи 15%, які ми зазвичай додаємо в каву – з них вийде не кремовий десерт, а шматок льоду з крижаними кристалами, розповідає Taste. Вам потрібні виключно жирні вершки, на упаковці яких чітко вказано 33% або 35%. Іноді на них так і пишуть – "вершки для збивання". Саме такий високий відсоток жиру гарантує, що основа добре зіб'ється в пишну піну, а саме морозиво матиме той самий розкішний, танучий смак справжнього пломбіру.

Секрет криється в кулінарній хімії: під час збивання жирних вершків молекули жиру утворюють міцний каркас, який утримує всередині бульбашки повітря. Коли ви відправите цю масу в морозильну камеру, замерзатиме не просто вода, а крихітні пухирці повітря в жировій оболонці. Завдяки цьому домашній десерт вийде однорідним, м'яким і повітряним, без неприємних твердих крупинок льоду, які зазвичай псують усе враження від солодких ласощів.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Також обов'язково звертайте увагу на склад продукту, зазначений на звороті пачки. У списку інгредієнтів має бути лише один пункт – "вершки з коров'ячого молока".

Чому вершки перед збиттям треба охолоджувати?

Це обов'язкова умова для створення стійкої піни. Головну роль у цьому процесі відіграє молочний жир, пояснює портал Pysznosci. У теплих вершках цей жир перебуває в рідкому стані. Якщо почати збивати такий продукт міксером, кульки жиру під ударами вінчика будуть просто стикатися і зливатися разом, швидко перетворюючись на звичайне вершкове масло, а рідка сироватка відокремиться.

Коли ж вершки ретельно охолоджені, молочний жир всередині них кристалізується і стає твердим. Під час роботи міксера ці застиглі жирові кульки розбиваються на крихітні шматочки, які огортають бульбашки повітря, що потрапляють у масу. Вони утворюють міцний, еластичний каркас-сітку, який надійно утримує повітря всередині, завдяки чому вершки перетворюються на пишний, густий і стійкий крем.

Крім того, температура впливає на щільність та в'язкість самих вершків. Холодна рідина значно краще утримує бульбашки кисню на початковому етапі збивання, не даючи їм миттєво лопатися.

Як зробити домашнє морозиво "Орео"?

А тепер робимо смаколик за чудовим рецептом yummy.lera.

Інгредієнти:

– 175 грамів шоколаду;

– 500 мілілітрів вершків 33%;

– 200 грамів згущеного молока;

– 200 грамів печива Oreo.

Це морозиво просто казкове: дивіться відео

Приготування:

Помістіть у кондитерські мішечки по 30 – 35 грамів шоколаду та занурте їх у ємність із гарячою водою приблизно на 10 – 15 хвилин, щоб він повністю розтанув. Печиво Oreo дрібно покришіть ножем. Ідеально охолоджені вершки почніть збивати міксером на найвищих обертах, доки вони не стануть максимально густими та стійкими. Слідом влийте згущене молоко, ще трохи прокрутіть міксером для об'єднання, після чого всипте подрібнене печиво і акуратно вимішайте масу лопаткою плавними рухами знизу вгору. Розтоплений шоколад усередині кондитерського пакета акуратно розімніть пальцями, щоб він рівномірним тонким шаром покрив усі внутрішні стінки, а потім заповніть мішок приготованою вершковою начинкою. Щільно закрутіть край пакета, зафіксуйте його і відправте десерт у морозильну камеру щонайменше на 2 – 3 години для повного застигання.

Що ще смачненького приготувати?

Млинці – це страва, яка завжди актуальна. А тепер ви зможете зробити їх з легендарними дірочками!

Начинка буквально буде просочуватися крізь тісто, завдяки чому смак буде просто неперевершеним. Це те, що ви просто мусите спробувати.