Колбаса, яйца и сыр – это идеальное сочетание, которое обожают абсолютно все. Добавляем несколько освежающих акцентов – и на вашем столе уже настоящий шедевр, рассказывает "Гоподинька".
Как приготовить вкусный салат с колбасой?
- Время: 20 минут
- Порций: 3
Ингредиенты:
– 150 граммов вареной колбасы;
– 3 вареных яйца;
– 100 граммов твердого сыра;
– 1 красный лук;
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– 3 – 4 столовые ложки консервированной кукурузы;
– соль и перец по вкусу;
– майонез для заправки.
Любимые ингредиенты в одной тарелке / Фото "Господинька"
Приготовление:
- Колбасу, яйца и сыр нарезаем мелким кубиком и перемешиваем.
- Добавляем нарезанный кубиками лук и кукурузу, еще раз хорошо перемешиваем.
- Заправляем майонезом, солим и перчим по вкусу.
Как выбрать качественную вареную колбасу?
Сначала надо внимательно изучить этикетку. На первом месте должно быть указано именно мясо, а не его заменители. Выбирая продукт в магазине, прежде всего обратите внимание на цвет среза: он должен быть нежно-розовым или слегка сероватым, что свидетельствует о натуральности, тогда как ярко-розовый или малиновый оттенок сигнализирует об избытке красителей, подсказывает Smakosze.
Текстура колбасы должна быть плотной, упругой и однородной, без пустот или крупных вкраплений, а при легком нажатии качественное изделие должно быстро восстанавливать свою первоначальную форму.
Важно также посмотреть на оболочку, которая должна плотно прилегать к продукту, быть сухой и чистой, без признаков слизи или отслоения.
Обязательно проверяйте маркировку ДСТУ, ведь такой стандарт гарантирует соблюдение четких государственных требований к составу, в отличие от ТУ, где производитель может менять рецептуру по своему усмотрению.
Если в составе вы видите слишком много стабилизаторов, крахмала или сои, такой продукт будет менее питательным и будет иметь "ватную" консистенцию.
