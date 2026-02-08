Борщ – это культурный код украинцев, поэтому нет ничего удивительного в том, что каждый готовит его на собственный лад. Однако у ресторанного подхода есть свои преимущества. Это точность, технологии и баланс вкуса, рассказал шеф Алексей Огородник.
Не пропустите Домашняя пицца "Минутка": любимое блюдо теперь можно готовить каждый день
Как приготовить очень вкусный борщ?
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 400 граммов свеклы;
– 200 граммов моркови;
– 200 граммов лука;
– 500 граммов капусты;
– 600 граммов картофеля;
бульон:
– 1,5 килограмма свиных ребер;
– 1 луковица;
– 2 моркови;
– 2 – 3 стебля сельдерея;
– 2 – 3 лавровых листа;
– 10 горошин черного перца;
– 4 литра воды;
заправка:
– 210 граммов томатной пасты;
– 30 – 50 миллилитров растительного масла;
– 1 чайная ложка соли;
– 3 столовые ложки сахара;
– 3 столовые ложки уксуса;
– вода – чтобы полнисию покрыла свеклу;
дополнительно:
– 400 граммов фасоли;
– 100 граммов сала;
– 5 – 6 зубчиков чеснока;
– по пучку укропа и петрушки;
– соль, сахар, перец и уксус по вкусу;
подача:
– сметана.
Готовим невероятный борщ вместе с шефом: видео
Приготовление:
- Приготовление настоящего борща начинается с насыщенного бульона, для которого ребра вместе с морковью и луком сначала запекают в духовке при 220 градусов в режиме гриля до появления аппетитной золотистой корочки.
- После этого подпеченные ингредиенты перекладывают в кастрюлю, заливают четырьмя литрами холодной воды, добавляют сельдерей со специями и томят около часа, пока мясо не станет совсем мягким, после чего его вместе с овощами вынимают из жидкости.
- Отдельное внимание стоит уделить овощной базе: морковь, свеклу и лук шинкуют тонкой соломкой. Сначала на разогретой сковороде пассеруют лук с морковью, добавив щепотку соли и сахара для легкого карамельного привкуса, а свеклу обжаривают отдельно всего несколько минут.
- К ней обязательно добавляют порцию качественной томатной пасты, прогревают ее, сбалансируют вкус уксусом, солью и сахаром, а затем, влив пол литра воды, тушат овощ полчаса до полной мягкости.
- В готовый бульон сначала отправляют картофель, дают ей прокипеть несколько минут, а затем добавляют свежую капусту со свеклой и овощную зажарку. Следом в кастрюлю возвращают мясо, уже отделенное от костей, добавляют нежную фасоль и тушеную свеклу.
- Финальным штрихом, что придает блюду аутентичного вкуса, становится пастообразная смесь из сала, чеснока и зелени, перебитая в блендере с несколькими ложками воды.
- После ее добавления борщ доводят до кипения, выключают огонь и окончательно корректируют баланс кислоты, соли и сладости.
- Блюдо обязательно должно настояться хотя бы 30 минут, а лучше – целую ночь, чтобы вкус стал максимально глубоким.
Какая самая большая ошибка в приготовлении борща?
Все хозяйки здесь единогласны – дать блюду кипеть после добавления свеклы. Это будет иметь сразу несколько негативных последствий, рассказывает портал Shuba.
Свекла потеряет цвет, и в результате вы получите оранжевый суп. Именно эта ошибка часто выдает тех, кто варит борщ впервые.
Какие рецепты стоит попробовать?
Печенье "Наполеон" точно должно стать вашим кулинарным козырем.
А еще вам непременно понравится домашнее запеченное молоко.