Борщ – це культурний код українців, тому немає нічого дивного в тому, що кожен готує його на власний лад. Однак у ресторанного підходу є свої переваги. Це точність, технології та баланс смаку, розповів шеф Олексій Огороднік.

Як приготувати дуже смачний борщ?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 400 грамів буряку;

– 200 грамів моркви;

– 200 грамів цибулі;

– 500 грамів капусти;

– 600 грамів картоплі;

бульйон:

– 1,5 кілограма свинячих ребер;

– 1 цибулина;

– 2 моркви;

– 2 – 3 стебла селери;

– 2 – 3 лаврові листки;

– 10 горошин чорного перцю;

– 4 літри води;

заправка:

– 210 грамів томатної пасти;

– 30 – 50 мілілітрів рослинної олії;

– 1 чайна ложка солі;

– 3 столові ложки цукру;

– 3 столові ложки оцту;

– вода – щоб повнісию покрила буряк;

додатково:

– 400 грамів квасолі;

– 100 грамів сала;

– 5 – 6 зубчиків часнику;

– по пучку кропу та петрушки;

– сіль, цукор, перець та оцет до смаку;

подача:

– сметана.

Готуємо неймовірний борщ разом з шефом: відео

Приготування:

Приготування справжнього борщу починається з насиченого бульйону, для якого ребра разом із морквою та цибулею спершу запікають у духовці при 220 градусів у режимі гриля до появи апетитної золотистої скоринки. Після цього підпечені інгредієнти перекладають у каструлю, заливають чотирма літрами холодної води, додають селеру зі спеціями та томлять близько години, поки м'ясо не стане зовсім м'яким, після чого його разом із овочами виймають із рідини. Окрему увагу варто приділити овочевій базі: моркву, буряк та цибулю шаткують тонкою соломкою. Спочатку на розігрітій пательні пасерують цибулю з морквою, додавши дрібку солі та цукру для легкого карамельного присмаку, а буряк обсмажують окремо лише кілька хвилин. До нього обов’язково додають порцію якісної томатної пасти, прогрівають її, збалансовують смак оцтом, сіллю та цукром, а потім, вливши пів літра води, тушкують овоч пів години до повної м'якості. У готовий бульйон спершу відправляють картоплю, дають їй прокипіти кілька хвилин, а потім додають свіжу капусту з бурячинням та овочеву засмажку. Слідом у каструлю повертають м'ясо, вже відокремлене від кісток, додають ніжну квасолю та тушкований буряк. Фінальним штрихом, що надає страві автентичного смаку, стає пастоподібна суміш із сала, часнику та зелені, перебита в блендері з кількома ложками води. Після її додавання борщ доводять до кипіння, вимикають вогонь та остаточно коригують баланс кислоти, солі та солодкості. Страва обов’язково має настоятися хоча б 30 хвилин, а краще – цілу ніч, щоб смак став максимально глибоким.

Яка найбільша помилка у приготуванні борщу?

Усі господині тут одноголосні – дати страві кипіти після додавання буряка. Це матиме одразу кілька негативних наслідків, розповідає портал Shuba.

Буряк втратить колір, і в результаті ви отримаєте помаранчевий суп. Саме ця помилка часто видає тих, хто варить борщ вперше.

