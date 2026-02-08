Борщ – це культурний код українців, тому немає нічого дивного в тому, що кожен готує його на власний лад. Однак у ресторанного підходу є свої переваги. Це точність, технології та баланс смаку, розповів шеф Олексій Огороднік.
Як приготувати дуже смачний борщ?
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 400 грамів буряку;
– 200 грамів моркви;
– 200 грамів цибулі;
– 500 грамів капусти;
– 600 грамів картоплі;
бульйон:
– 1,5 кілограма свинячих ребер;
– 1 цибулина;
– 2 моркви;
– 2 – 3 стебла селери;
– 2 – 3 лаврові листки;
– 10 горошин чорного перцю;
– 4 літри води;
заправка:
– 210 грамів томатної пасти;
– 30 – 50 мілілітрів рослинної олії;
– 1 чайна ложка солі;
– 3 столові ложки цукру;
– 3 столові ложки оцту;
– вода – щоб повнісию покрила буряк;
додатково:
– 400 грамів квасолі;
– 100 грамів сала;
– 5 – 6 зубчиків часнику;
– по пучку кропу та петрушки;
– сіль, цукор, перець та оцет до смаку;
подача:
– сметана.
Готуємо неймовірний борщ разом з шефом: відео
Приготування:
- Приготування справжнього борщу починається з насиченого бульйону, для якого ребра разом із морквою та цибулею спершу запікають у духовці при 220 градусів у режимі гриля до появи апетитної золотистої скоринки.
- Після цього підпечені інгредієнти перекладають у каструлю, заливають чотирма літрами холодної води, додають селеру зі спеціями та томлять близько години, поки м'ясо не стане зовсім м'яким, після чого його разом із овочами виймають із рідини.
- Окрему увагу варто приділити овочевій базі: моркву, буряк та цибулю шаткують тонкою соломкою. Спочатку на розігрітій пательні пасерують цибулю з морквою, додавши дрібку солі та цукру для легкого карамельного присмаку, а буряк обсмажують окремо лише кілька хвилин.
- До нього обов’язково додають порцію якісної томатної пасти, прогрівають її, збалансовують смак оцтом, сіллю та цукром, а потім, вливши пів літра води, тушкують овоч пів години до повної м'якості.
- У готовий бульйон спершу відправляють картоплю, дають їй прокипіти кілька хвилин, а потім додають свіжу капусту з бурячинням та овочеву засмажку. Слідом у каструлю повертають м'ясо, вже відокремлене від кісток, додають ніжну квасолю та тушкований буряк.
- Фінальним штрихом, що надає страві автентичного смаку, стає пастоподібна суміш із сала, часнику та зелені, перебита в блендері з кількома ложками води.
- Після її додавання борщ доводять до кипіння, вимикають вогонь та остаточно коригують баланс кислоти, солі та солодкості.
- Страва обов’язково має настоятися хоча б 30 хвилин, а краще – цілу ніч, щоб смак став максимально глибоким.
Яка найбільша помилка у приготуванні борщу?
Усі господині тут одноголосні – дати страві кипіти після додавання буряка. Це матиме одразу кілька негативних наслідків, розповідає портал Shuba.
Буряк втратить колір, і в результаті ви отримаєте помаранчевий суп. Саме ця помилка часто видає тих, хто варить борщ вперше.
